To imię nosiły nasze babcie. Dziś ponownie wraca do łask

Po latach zapomnienia, tradycyjne polskie imię wraca do łask, odnotowując wzrost popularności wśród rodziców.

Wanda, o niejasnej etymologii i silnie związana z legendą o księżniczce, symbolizuje siłę, patriotyzm i niezależność.

Odkryj fascynującą historię imienia Wanda i dowiedz się, dlaczego znów podbija serca rodziców.

W ostatnich latach wśród najchętniej wybieranych imion żeńskich królowała Zofia. W 2025 roku imię to otrzymało aż 4415 dziewczynek. Nieco mnie, bo 3881 nadano imię Zuzanna, a podium wśród najpopularniejszych w ubiegłym roku form zamyka Maja z 3873 nadaniami. Do łask wraca także kojarzące się większości z nas z naszymi babciami imię Wanda. Choć to jedno z najbardziej rozpoznawalnych imion w Polsce, to od lat 90. praktycznie o nim zapomniano. Aż do teraz.

Wanda - pochodzenie i znaczenie imienia

Pochodzenie imienia Wanda jest trudne do jednoznacznego ustalenia. Najprawdopodobniej zostało wymyślone przez polskiego kronikarza - Wincentego Kadłubka. Jego etymologię wywodzi się od starosłowiańskiego słowa "węda", które wymawiano z a nosowym jako "wanda". W swojej "Kronice wielkopolskiej" Kadłubek wspomniał, iż "uroda Wandy łowiła rycerzy". Inne hipotezy łączą je z germańskimi korzeniami, sugerując związek z pochodzącym z języka germańskiego określeniem Wendowie, które oznaczało ludy słowiańskie. Imię Wanda nierozerwalnie związane jest z legendą o księżniczce, córce Kraka, która rzuciła się do Wisły, gdyż nie chciała poślubić germańskiego księcia. Historia ta, choć otoczona mgłą tajemnicy, uczyniła imię Wanda symbolem patriotyzmu, dumy i poświęcenia.

Cechy charakteru kobiet noszących imię Wanda

Niezależnie od konkretnego pochodzenia, imię Wanda w polskiej kulturze niesie ze sobą silne konotacje dotyczące osobowości kobiet je noszących:

Siła i niezależność : Królowa Wanda była władczynią, która samodzielnie podejmowała decyzje i broniła swojego ludu.

: Królowa Wanda była władczynią, która samodzielnie podejmowała decyzje i broniła swojego ludu. Patriotyzm i poświęcenie : Jej czyn, choć tragiczny, jest interpretowany jako akt poświęcenia dla dobra kraju i zachowania jego tożsamości.

: Jej czyn, choć tragiczny, jest interpretowany jako akt poświęcenia dla dobra kraju i zachowania jego tożsamości. Uroda i mądrość: Legenda przedstawia Wandę jako piękną i roztropną władczynię, podziwianą przez swoich poddanych.

Popularność imienia Wanda w Polsce

Imię Wanda cieszyło się ogromną popularnością w Polsce w XX wieku, szczególnie w jego pierwszej połowie. Było jednym z najczęściej nadawanych imion żeńskich. Według rejestru danych PESEL obecnie w kraju żyje 90501 kobiet, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 65. pozycji wśród najpopularniejszych imion w kraju. Natomiast w latach 90. i 2000. próżno było szukać go w rejestrach nadawanych imion żeńskich, gdyż wielu kojarzyło się z babciami. Obecnie jednak, na fali powrotu imion tradycyjnych, Wanda znów jest chętnie wybierana przez świeżo upieczonych rodziców. W 2025 otrzymało je 590 dziewczynek, w 2024 544, a w 2023 550. Najwięcej nadań imienia Wanda w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano w roku 2022. Wówczas otrzymało je 594 dziewczynki.