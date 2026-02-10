To eleganckie imię nadano tylko 3 razy w 2025 roku. Kojarzy się z popularną telenowelą

Statystyki imion z 2025 roku wskazują na rosnącą popularność rzadkich i oryginalnych wyborów.

Rodzice poszukują imion, które wyróżnią dziecko, zachowując przy tym klasę i wyjątkowe brzmienie.

Istnieje imię, kojarzące się z popularną telenowelą, które nadano w 2025 roku zaledwie trzy razy.

Imiona z telenowel, choć rzadkie, niosą ze sobą wspomnienia, elegancję i unikalny charakter.

Nie jest tajemnicą, że młodzi rodzice coraz częściej szukają imion, które wyróżnią ich dziecko w tłumie. Jednak równocześnie zależy im na tym, by miały w sobie klasę i wyjątkowe brzmienie. W gąszczu popularnych wyborów takich jak Zofia, Hanna oraz Antoni, od czasu do czasu pojawiają się imiona niemal zapomniane lub bardzo rzadko spotykane. To właśnie one budzą największe emocje i ciekawość.

Oficjalne dane z ostatnich miesięcy jasno pokazują, że niektóre imiona nadano dosłownie pojedynczym dzieciom w całym kraju. Taki wybór to często świadoma decyzja poparta chęcią podkreślenia indywidualności, zamiłowaniem do kultury lat 90. albo sentyment do dawnych seriali, które oglądała cała Polska.

Imię Esmeralda

Mowa o imieniu Eskeralda, które w 2025 roku nadano w Polsce zaledwie trzy razy, co automatycznie czyni je jednym z najrzadszych wyborów wśród dziewczęcych imion. Eskeralda kojarzy się przede wszystkim z popularną telenowelą, która przed laty przyciągała przed telewizory miliony widzów i stała się prawdziwym fenomenem.

Imię to brzmi niezwykle elegancko, ma w sobie nutę tajemniczości i egzotyki, a jednocześnie silny, wyrazisty charakter. Dla wielu osób przywołuje obraz niezależnej, dumnej bohaterki o wielkich emocjach i trudnej historii.

Dziś Eskeralda wraca do łask bardzo nieśmiało. Jest wybierana tylko przez nielicznych rodziców, którzy chcą nadać córce imię wyjątkowe, pełne pasji i wyraźnie wyróżniające się na tle najpopularniejszych trendów.

Imiona kojarzące się z telenowelami mają w sobie coś wyjątkowego. Z jednej strony przywołują wspomnienia emocjonujących historii, z drugiej brzmią melodyjnie i elegancko, często mają zagraniczne korzenie i niepowtarzalny charakter. Dla jednych to odważny krok, dla innych piękny ukłon w stronę popkultury. Fakt, że dane imię pojawia się w rejestrach tylko kilka razy w skali roku, sprawia, że staje się ono niemal unikatowe.

