Friends on Tour już niedługo w Twoim mieście. Spotkajmy się w Maku!

Trasa rozpocznie się 9 lutego w McDonald’s przy ul. Senatorskiej w Warszawie i będzie kontynuowana w innych polskich miastach przez cały miesiąc. FRIENDS on Tour odwiedzi Warszawę w dniach 9–11 lutego, Gdańsk (13–15 lutego), Kraków (17-19 lutego), Zakopane (20–22 lutego), Wrocław (24–26 lutego) oraz Jelenią Górę (27 lutego–1 marca).

W ramach FRIENDS on Tour McDonald’s Polska zaprasza fanów do specjalnie zaprojektowanych stref inspirowanych serialem i jego bohaterami. W zależności od lokalizacji goście będą mogli odpocząć na kultowej kanapie, wziąć udział w jam session z Phoebe, zagrać w piłkarzyki z Chandlerem, sprawdzić swoją wiedzę w quizie „Czy wiesz lepiej niż Monica?”, odkryć strefę „Nie dziel się jedzeniem z Joey’em”, spróbować opalania w stylu Rossa lub podążyć ścieżką do serca Rachel*.

To jednak nie wszystko! Od 4 lutego goście restauracji McDonald’s w całym kraju mogą skomponować własny Zestaw FRIENDS, wybierając jeden z kultowych produktów – Big Mac, McChicken, McRoyal lub 9 szt. McNuggets – podawany ze średnimi frytkami i średnim napojem. Każdy zestaw zawiera również sos Monica’s Marinara, pełen smaku pomidorów i ziół oraz jedną z sześciu kolekcjonerskich figurek przedstawiających kultowych bohaterów serialu FRIENDS.

Współpraca McDonald’s z WBDGCP łączy dwie ikoniczne marki, które zawsze kojarzyły się z byciem razem i wspólną radością. A że miłe chwile najlepiej celebrować razem, dlatego ruszamy w trasę! – mówi Piotr Trzciałkowski, Brand Manager McDonald’s Polska. - Zapraszamy naszych gości do restauracji w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Zakopanem, Wrocławiu i Jeleniej Górze, by dołączyli do nas w strefach inspirowanych legendarnym serialem FRIENDS i razem z nami świętowali.

Więcej informacji można znaleźć pod następującym linkiem: https://mcdonalds.pl/friends/.

* Atrakcje będą się różnić w zależności od lokalizacji.