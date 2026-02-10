Tłusty Czwartek bez kompromisów. Whopperator powraca na jeden dzień do Burger Kinga

Limitowana odsłona kultowego burgera to propozycja dla tych, którzy w Tłusty Czwartek chcą pójść o krok dalej niż pączek. Albo pięć kroków. Whopperator składa się aż z pięciu kawałków 100% wołowiny grillowanej na prawdziwym ogniu z dodatkiem świeżej sałaty, soczystego pomidora, wyrazistej cebuli i chrupiących pikli. Całość zamknięta jest w puszystej bułce z sezamem. Ale to nie wszystko. Tym razem burger został wzbogacony o rozpływający się w ustach ser, który dodaje mu jeszcze więcej smaku i sprawia, że całość jest jeszcze bardziej sycąca. I idealna na obecną pogodę.

Whopperator to burger, który nie jest stałą pozycją w menu i pojawia się tylko w wybrane dni w roku. Cieszy się dużą popularnością wśród naszych klientów i jest jednym z tych produktów, do których chętnie wracają i o nie pytają. W tegoroczny Tłusty Czwartek postanowiliśmy go przygotować w jeszcze bardziej „wypasionej” wersji z dodatkiem sera – mówi Magdalena Michalak, Brand Manager Burger King.

Whopperator będzie dostępny wyłącznie w Tłusty Czwartek z kuponem w aplikacji Burger Kinga® w cenie 39,99 zł.