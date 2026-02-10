Mardi Gras w Popeyes z tajemnicą i podróżą w rolach głównych. Mystery Sandwich oraz wycieczka do Nowego Orleanu czekają

Mardi Gras to dla Popeyes coś więcej niż sezonowa inspiracja, to powrót do korzeni. Dziś oficjalnie rozpoczyna się nowoorleański karnawał we wszystkich restauracjach sieci, wprowadzając atmosferę znaną z ulic French Quarter: feerię barw, energię święta i radosne celebrowanie jedzenia. Złoto, zieleń i fiolet znów przejmują stery, a codzienna wizyta w restauracji zamienia się w mały karnawałowy rytuał.

Mardi Gras to dla nas bardzo osobisty moment w roku. To święto przypomina nam, skąd pochodzimy i co jest sercem Popeyes - radość, gościnność i odważne smaki Nowego Orleanu. Chcemy, aby nasi goście w Polsce mogli poczuć tę atmosferę niezależnie od miejsca i okazji – zarówno podczas dłuższego spotkania, jak i szybkiej wizyty w restauracji – mówi Kamila Węcka, Marketing Manager Popeyes w Polsce.

Tego samego dnia w menu zagości wyjątkowa akcja specjalna: Mystery Sandwich. Mystery Sandwich to pozycja dla kulinarnych ryzykantów. To kanapka-niespodzianka, której składu nie znajdziesz w menu, w aplikacji ani na social mediach. Przepisu na nią nie ma nigdzie w internecie. Zamawiasz ją, nie wiedząc do końca, co kryje się w środku, jedyne, czego możesz być pewien, to nowoorleańska odwaga w łączeniu smaków. Mystery Sandwich to zaproszenie do kulinarnej przygody i test zaufania do kuchni Popeyes. Kanapkę można kupić od 10.02, jednak to specjał w limitowanej ilości - będziemy się mogli delektować do 2.03 lub do wyczerpania zapasów

Ale to dopiero początek zabawy. Do Mystery Sandwich każdy dostanie NDA czyli umowę o zachowaniu poufności. Przyjmując ją, zobowiązujesz się… nie zdradzić nikomu, jakie składniki znalazły się w Twojej kanapce. Ani znajomym, ani internetowi, ani nawet sobie nawzajem przy stole. W zamian za dotrzymanie tajemnicy goście otrzymują karnawałowy prezent: maskę Mardi Gras, bez której żaden nowoorleański bal nie byłby kompletny.

Mardi Gras to święto masek, prezentów i tajemnic, dlatego pomysł z NDA idealnie oddaje jego ducha. Chcemy, żeby Mystery Sandwich była doświadczeniem, o którym się pamięta, ale którego nie da się w pełni opisać słowami - dodaje Kamila Węcka.

Popeyes wie, że milczenie jest złotem, ale tym razem może być warte znacznie więcej. Na odwrocie każdej umowy NDA znajdzie się unikalny kod QR. Prowadzi on do formularza konkursowego, dzięki któremu jeden szczęśliwiec, wraz z osobą towarzyszącą, wyjedzie do Nowego Orleanu. To właśnie tam zwycięzcy będą mogli sprawdzić, czy Popeyes smakuje tak samo dobrze w cieniu dębów Luizjany, jak w polskich restauracjach sieci. Aby wygrać podróż marzeń należy zachować paragon zakupionej Mystery Sandwich, zarejestrować się w konkursie poprzez kod QR i odpowiedzieć na jedno pytanie.

Mardi Gras to jedno z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych świąt karnawałowych na świecie. Jego korzenie sięgają średniowiecznej Europy, jednak prawdziwą sławę zyskało w Nowym Orleanie, gdzie od XVIII wieku stało się symbolem radości, wolności i wspólnego świętowania. Nazwa „Mardi Gras”, czyli „Tłusty Wtorek”, odnosi się do ostatniego dnia karnawału przed Wielkim Postem, dnia, w którym celebruje się bez umiaru: muzykę, taniec i jedzenie.

Uliczne parady, bogato zdobione platformy, maski i kolorowe koraliki w odcieniach fioletu, zieleni i złota to znaki rozpoznawcze Mardi Gras. Każdy z kolorów ma znaczenie – fiolet symbolizuje sprawiedliwość, zieleń wiarę, a złoto władzę i dobrobyt. To święto, w którym anonimowość masek miesza się z otwartością, a radość z dumą z lokalnych tradycji kulinarnych. Nic więc dziwnego, że właśnie w tym czasie Nowy Orlean zamienia się w jedną wielką ucztę.

Popeyes®, obecny na rynku od 1972 roku, zasłynął na całym świecie dzięki wyjątkowej recepturze marynowania kurczaka przez 12 godzin w mieszance inspirowanej Luizjaną oraz chrupiącej panierce. Więcej informacji dotyczących Popeyes i bieżących wydarzeń znajdziecie TUTAJ oraz na Instagramie i Tiktoku.