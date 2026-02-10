Rekord pobity! W 2025 roku Grupa Kappahl zebrała ponad 6 milionów SEK dla organizacji wspierających prawa dzieci.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na wsparcie lokalnych organizacji zajmujących się ochroną praw dzieci oraz pomocą dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W Polsce darowizna po raz kolejny trafia do Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Działania na rzecz praw dzieci są dla Grupy Kappahl integralną częścią wartości firmy, opartych na inkluzywności i odpowiedzialności społecznej. Zaangażowanie to buduje dumę wśród pracowników oraz wzmacnia poczucie wspólnoty i sensu podejmowanych inicjatyw.

Prawa dzieci oraz prawo do bycia sobą to wartości ważne zarówno dla naszych klientów, jak i pracowników. To zaangażowanie obejmuje całą organizację – od zespołów zakupowych i marketingu, przez logistykę i IT, aż po nasze zespoły sklepowe. Połączenie codziennej pracy z autentycznym zaangażowaniem przynosi realne efekty. Wspólnie z naszymi klientami tworzymy siłę, która ma realny wpływ – mówi Anna Andihn, Director HR & Communication w Grupie Kappahl.

Wsparcie dzieci i młodzieży w Polsce

W Polsce Grupa Kappahl od lat wspiera Fundację Dajemy Dzieciom Siłę poprzez regularne zbiórki oraz sprzedaż wybranych produktów, z których dochód przekazywany jest na cele statutowe Fundacji. Firma zachęca również klientów do aktywnego udziału w pomocy – m.in. poprzez możliwość zaokrąglania wartości zakupów w sklepach stacjonarnych Kappahl i Newbie, udostępnianą w wybranych momentach roku.

Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz praw dzieci to dla Grupy Kappahl długofalowe zobowiązanie, realizowane wspólnie z pracownikami i klientami. Rekordowy wynik zbiórki w 2025 roku pokazuje, jak duże znaczenie mają te działania oraz jak silne jest poczucie wspólnej odpowiedzialności za dobro dzieci i młodzieży – mówi Agnieszka Kloczkowska, PR Specialist w Kappahl.

Długofalowe partnerstwa i wspólne działania

Grupa Kappahl prowadzi stałe partnerstwa z organizacjami działającymi na rzecz praw dzieci w krajach, w których posiada sklepy – w Polsce, Szwecji, Norwegii i Finlandii. Współpraca ta wspiera konkretne inicjatywy pomocowe, a w centrum komunikacji pozostaje przekaz o równej wartości wszystkich dzieci i młodych osób.

W ciągu roku Kappahl komunikuje działania fundraisingowe na różne sposoby. Klienci mogą wspierać zbiórki poprzez zakup dedykowanych produktów, takich jak odblaski, piżamy czy akcesoria do pielęgnacji odzieży, a także poprzez cyklicznie uruchamianą możliwość dobrowolnego zaokrąglania kwoty zakupów. Szczególny nacisk na działania pomocowe pojawia się w okresach takich jak święta, powrót do szkoły czy Walentynki.

Organizacje wspierane przez Grupę Kappahl:

Polska – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Szwecja – Bris

Norwegia – Kors på Halsen

Finlandia – Mannerheim League for Child Welfare