Ten owoc to japońska tajemnica długowieczności. W Polsce nikt o nim nie słyszał

Japonia słynie z długowieczności, a jej sekretem może być owoc zupełnie nieznany w Polsce.

Ten słono-kwaśny owoc wspomaga trawienie, detoksykuje organizm i wzmacnia odporność, przyczyniając się do długiego życia.

Ten owoc, to podstawa japońskiej diety, ceniona za swoje prozdrowotne właściwości.

W krainie Kwitnącej Wiśni, gdzie tradycja splata się z nowoczesnością, a długowieczność jest niemal synonimem japońskiego stylu życia, istnieje pewien kulinarny skarb, który od wieków stanowi filar zdrowia i witalności. Mowa o umeboshi - marynowanej śliwce ume, która dla wielu Japończyków jest nie tylko smakołykiem, ale i esencją długiego i zdrowego życia. Umeboshi z jej charakterystycznym, intensywnie słono-kwaśnym smakiem, często z nutą goryczki, nie każdemu może przypaść do gutu. Jednak dla Japończyków, umeboshi to coś więcej niż tylko dodatek do posiłku. To element kultury, medycyny ludowej i symbol zdrowia, przekazywany z pokolenia na pokolenie.

Czym właściwie jest umeboshi?

Umeboshi to nic innego jak owoc drzewa ume (Prunus mume), często nazywanego japońską śliwką lub morelą, poddany procesowi konserwacji. Dojrzałe owoce są najpierw solone i suszone na słońcu, co nadaje im pomarszczony wygląd i intensywny smak. Następnie marynuje się je w roztworze soli z liśćmi shiso (pachnotka zwyczajna), które nadają umeboshi charakterystyczny, różowy lub purpurowy kolor. Cały proces może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat, co wpływa na głębię smaku i właściwości prozdrowotne.

Sekret długowieczności ukryty w owocu

To właśnie w wyjątkowym składzie umeboshi tkwi jej tajemnica długowieczności. Japończycy od wieków doceniają jej właściwości lecznicze i profilaktyczne, które współczesna nauka coraz częściej potwierdza. Mimo swojego kwaśnego smaku, umeboshi ma silne działanie alkalizujące na organizm. Pomaga zrównoważyć pH krwi, które często zakwaszane jest przez współczesną dietę bogatą w przetworzone produkty, mięso i cukier. Zrównoważone pH jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania komórek i organów, a także dla zapobiegania wielu chorobom.Umeboshi jest bogata w kwasy organiczne, takie jak kwas cytrynowy, jabłkowy i bursztynowy, które stymulują produkcję enzymów trawiennych. Dzięki temu poprawia trawienie, łagodzi niestrawność, wzdęcia i zaparcia. Japończycy często jedzą ją po ciężkim posiłku, aby wspomóc procesy trawienne. Kwas cytrynowy zawarty w umeboshi pomaga w detoksykacji organizmu, wiążąc toksyny i ułatwiając ich wydalanie. Wspomaga również pracę wątroby i nerek, kluczowych organów odpowiedzialnych za oczyszczanie organizmu. Badania wykazały, że umeboshi posiada właściwości antybakteryjne, szczególnie wobec bakterii Helicobacter pylori, odpowiedzialnej za wrzody żołądka. Może również wspierać układ odpornościowy w walce z wirusami. Umeboshi to także doskonałe źródło minerałów. Morela jest bogata w potas, żelazo, wapń i magnez, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, wzmocnienia kości i mięśni.

Umeboshi w japońskiej kuchni i kulturze

Umeboshi to nieodłączny element japońskich posiłków, często podawany z ryżem i zieloną herbatą. Jest również popularnym składnikiem onigiri (kulek ryżowych), bento (lunchboxów), past i sosów. Jej intensywny smak dodaje potrawom charakteru i głębi. Japończycy wierzą, że regularne spożywanie umeboshi to inwestycja w zdrowie i długie życie.

W Polsce umeboshi jest praktycznie nieznane. Kupić je można jedynie w sklepach z żywnością azjatycką i japońską, a cena za kilogram tych śliwek to około 100 złotych.