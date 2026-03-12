Ten napój to prawdziwy eliksir młodości. To jemu Japonki zawdzięczają młody wygląd i promienną cerę

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-03-12 11:24

Kiedy myślimy o pielęgnacji naszej skóry, zazwyczaj skupiamy się na produktach kosmetycznych. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z tego, że pokarmy i napoje, które spożywamy, także mają ogromny wpływ na stan naszej cery. Japonki uchodzą za okaz zdrowia, a ich cera zawsze wygląda promiennie. Wielką zasługą jest napój, który spożywają niemalże każdego dnia.

Ten napój to prawdziwy eliksir młodości. To jemu Japonki zawdzięczają młody wygląd i promienną cerę

i

Autor: Freepik.com
  • Japonki zawdzięczają promienną cerę sekretnemu napojowi, który piją każdego dnia.
  • Poznaj orzeźwiający napar z prażonego jęczmienia, bogaty w antyoksydanty.
  • Odkryj, jak ten bezkofeinowy napój nawadnia, detoksykuje i poprawia krążenie, wspierając twoje zdrowie!

Po raz pierwszy ten napój zaserwowała mi moja przyjaciółka z Osaki. Myślałam, że to po prostu zwykła mrożona herbata, jednak w przeciwieństwie do tradycyjnej herbaty nie zawiera kofeiny. Mowa o mugichy, czyli naparze z prażonego jęczmienia. To popularny japoński napój, który ma nie tylko orzeźwiający smak, ale również liczne korzyści zdrowotne. 

Czym jest mugicha - japoński napar młodości?

Mugicha to napar z prażonych ziaren jęczmienia. W Japonii jest tradycyjnie pity na zimno, jako orzeźwiający napój w okresie letnim. Charakteryzuje się delikatnym, orzechowym smakiem i aromatem, który odróżnia go od innych herbat i napojów. Mugicha jest naturalnie bezkofeinowy, co czyni go idealnym wyborem dla osób wrażliwych na kofeinę, dzieci i kobiet w ciąży.

Zobacz także: Ten napój uchodzi za jeden z najzdrowszych. Przygotujesz go z dwóch składników

ZDROWY KOKTAJL KASI WĘSIERSKIEJ [ASMR] | ESKA XD - Fit vlog #48

Dlaczego mugicha jest zdrowa?

Mugicha jest ceniona przede wszystkim za swoje właściwości nawadniające i orzeźwiające. To także bogactwo antyoksydantów. Prażony jęczmień zawiera liczne antyoksydanty, takie jak lignany, które pomagają chronić organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, opóźniają procesy starzenia i zmniejszają ryzyko rozwoju chorób przewlekłych. Badania sugerują, że mugicha może poprawiać krążenie krwi i obniżać ciśnienie tętnicze, dzięki zawartości fitochemikaliów, które wspomagają rozszerzanie naczyń krwionośnych. Wykazuje także działanie detoksykacyjne i wspomaga pracę wątroby, pomagając w usuwaniu toksyn z organizmu. Napar ten może łagodzić dolegliwości żołądkowe, takie jak wzdęcia i niestrawność, dzięki zawartości błonnika, który reguluje pracę jelit. Składniki zawarte w mugicha wykazują działanie przeciwzapalne, co może być korzystne w przypadku stanów zapalnych w organizmie. Mugicha zawiera także naturalne elektrolity, takie jak potas i magnez, które są tracone podczas pocenia się. Dlatego jest doskonałym napojem nawadniającym po wysiłku fizycznym lub w upalne dni.

Mugicha to japoński sekret orzeźwienia oraz zdrowej i promiennej cery. Jego orzechowy smak, liczne korzyści zdrowotne i łatwość przygotowania sprawiają, że jest to idealny napój dla każdego, kto dba o swoje zdrowie i szuka naturalnych sposobów na nawodnienie i wzmocnienie organizmu. 

koktajl słony karmel
Galeria zdjęć 10
dieta
odżywianie