Domowy sposób na ptaki na balkonie. Ten jeden darmowy trik gwarantuje spokój

Spis treści
- Obecność miejskich ptaków w pobliżu mieszkań wiąże się z hałasem, bałaganem oraz poważnym ryzykiem zdrowotnym dla czworonogów.
- Zwierzęta te traktują wnęki budynków jako idealne kryjówki, zupełnie ignorując obecność człowieka oraz gwar z ulicy.
- W walce z intruzami można zastosować specjalne kolce, urządzenia dźwiękowe oraz tanie triki zapachowe do samodzielnego przygotowania.
Dlaczego ptaki tak chętnie przesiadują na balkonach?
Regularne wizyty skrzydlatych intruzów potrafią mocno uprzykrzyć życie lokatorom. Zwierzęta te zakłócają spokój ciągłym gruchaniem i bardzo mocno zanieczyszczają otoczenie swoimi odchodami. Eksperci przypominają, że obecność ptasich zanieczyszczeń stanowi realne niebezpieczeństwo dla kotów domowych. Czworonogi przebywające w takim środowisku są narażone na zakażenie grzybami wywołującymi kryptokokozę. Szkodliwe zarodniki z ptasich odchodów bez problemu przenikają drogami oddechowymi do płuc zwierząt, wywołując u nich wyjątkowo groźne infekcje.
Miejskie ptactwo niezwykle często wybiera na swoje siedliska przydomowe loggie oraz parapety. Decyduje o tym przede wszystkim silny instynkt poszukiwania bezpiecznego schronienia. Wnęki w blokach mieszkalnych gwarantują brak naturalnych drapieżników i zapewniają doskonałą osłonę. Ponadto zwierzęta te całkowicie przyzwyczaiły się do specyficznego środowiska, przez co w ogóle nie reagują na ruch uliczny i stałą obecność ludzi. Właśnie z tego powodu z taką łatwością zakładają gniazda tuż za naszymi oknami.
Sierść psa lub kota skutecznie odstraszy gołębie
Walka z uciążliwym ptactwem wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi i trików. Mieszkańcy najczęściej decydują się na montaż ostrych zabezpieczeń na parapetach, co skutecznie blokuje możliwość lądowania i dłuższego przesiadywania. Równie popularne są emitery ultradźwięków, które funkcjonują identycznie jak urządzenia odstraszające kuny i generują sygnały mocno drażniące zmysły ptaków. W sieci ogromną popularnością cieszy się jednak zupełnie inne, w pełni domowe rozwiązanie. Aby trwale zniechęcić skrzydlatych intruzów do przylatywania, wystarczy powiesić w widocznych miejscach niewielkie bawełniane woreczki wypełnione sierścią psa lub kota. Wyczuwalny zapach naturalnego drapieżnika to dla nich jasny sygnał ostrzegawczy o potencjalnym zagrożeniu. Ta naturalna metoda sprawdza się rewelacyjnie nie tylko w miastach, ale i na działkach, gdzie pomaga zwalczać obecność kretów oraz kun.