Ten numer mieszkania przyciąga szczęście. Numerologia zdradza, kto znajdzie w nim spokój

Pod tym numerem mieszkania ukryty jest prawdziwy spokój

Niegdyś numerologia traktowana była ze śmiertelną powagą. Ludzie żyjący w starożytności byli przekonani, że w cyfrach zapisano boski przekaz pozwalający odczytać przyszłość. W dzisiejszych czasach dziedzina ta przypomina raczej zabawę leżącą gdzieś między czytaniem horoskopów a wróżeniem. W systemie numerologicznym nie ma miejsca na przypadki, a każda liczba niesie konkretny przekaz. Fundamentem pozostaje oczywiście data urodzenia, stanowiąca dla każdego człowieka swego rodzaju indywidualną przepowiednię. Jednak również inne cyfry obecne w naszej codzienności mogą oddziaływać na nasze samopoczucie, dokonywane wybory i nastroje. Niezwykle istotny okazuje się w tym kontekście numer mieszkania. Przecież to właśnie w domu zrzucamy maski, by stać się w pełni sobą, podejmujemy tam kluczowe decyzje, kochamy i regenerujemy siły. Wibracja płynąca z numeru naszego lokum może ten proces wspomagać albo wręcz przeciwnie – niszczyć dobrą aurę.

W świecie numerologii prym wiedzie cyfra 2, uchodząca za najszczęśliwszy numer dla domostwa. Dwójka symbolizuje miłość i bycie we wspólnocie. Jej dążeniem jest stworzenie perfekcyjnego partnerstwa, pozbawionego krzywd i niespełnienia, a ukierunkowanego na harmonię oraz wyciszenie. Osoby zamieszkujące mieszkania oznaczone dwójką rzadziej się kłócą, a wszelkie spory gaszone są w zarodku. Energia płynąca z tej cyfry skupia się przede wszystkim na więziach łączących domowników, oferując im poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego poszanowania. Chociaż to właśnie pojedyncza dwójka wibruje najmocniej, podobne działanie wykazują też numery wielocyfrowe, w których się ona znajduje, na przykład 12, 21 czy 32.

Co mówi o tobie twój numer mieszkania?

Wibracja płynąca z jedynki sprzyja nawiązywaniu kontaktów i brylowaniu w towarzystwie.

Mieszkanie z jedynką w numerze

Osoby mieszkające pod jedynką zyskują odwagę przy poznawaniu nowych twarzy, a energia tej cyfry sprzyja wszelkim spotkaniom towarzyskim.

Mieszkanie z dwójką na drzwiach

Dwójka na drzwiach to gwarancja budowania silnych więzi. To idealna przestrzeń dla rodzin i doskonałe miejsce do wychowywania potomstwa.

Mieszkanie, w którym króluje trójka

Trójka to prawdziwy raj dla studentów i osób potrzebujących ciągłych bodźców. Pod tym numerem zawsze wiele się dzieje, panuje tłok i nie ma mowy o nudzie.

Mieszkanie oznaczone czwórką

Czwórka działa jak magnes na dobrą energię i skutecznie pobudza pokłady kreatywności u swoich lokatorów.

Mieszkanie z numerem pięć

Piątka otacza wszystkich domowników swoistą tarczą ochronną. Ta pozytywna wibracja sprzyja zarówno sprawom sercowym, jak i zawodowym.

Mieszkanie pod szóstką

Szóstka to strzał w dziesiątkę dla zakochanych, którzy dopiero zaczynają wspólną drogę. W takich czterech kątach łatwo o budowanie wzajemnego szacunku i potęgowanie miłości.

Mieszkanie z cyfrą siedem

Wibracja siódemki pozwoli ci odnaleźć wewnętrzny spokój i na nowo odkryć własne ja.

Mieszkanie z ósemką na drzwiach

Ósemka to świetny adres dla poszukujących natchnienia lub stawiających pierwsze kroki w nowym miejscu pracy. Energia tej cyfry pomaga zebrać myśli i ułatwia koncentrację. Zdecydowanie jest to przestrzeń stworzona dla naturalnych przywódców.

Mieszkanie z numerem dziewięć

Przebywanie pod dziewiątką ułatwi ci wyciąganie wniosków z własnych błędów. Cyfra ta doda ci również skrzydeł przy podejmowaniu nowych, życiowych decyzji.