Ten fason spodni wraca po 20 latach. Kobiety wykupują go przed jesienią

Moda uwielbia zataczać koło, dlatego tej jesieni projektanci i sieciówki ponownie stawiają na fason, który królował na ulicach kilkanaście lat temu, ale powraca w nieco odświeżonej wersji i szybko zdobywa popularność.

Ten powracający model spodni wyróżnia się niezwykłą uniwersalnością, doskonale komponując się zarówno z eleganckimi marynarkami, jak i grubymi swetrami czy prostymi T-shirtami, co czyni go idealnym wyborem na jesienne stylizacje.

Współczesne interpretacje dawnych trendów często charakteryzują się zmienionymi proporcjami i nowymi materiałami, dzięki czemu łatwiej dopasować je do aktualnych potrzeb i preferencji, jednocześnie oferując optyczne korzyści dla sylwetki.

Powrót tego klasycznego kroju spodni po latach nieobecności jest kolejnym dowodem na cykliczność trendów i wszystko wskazuje na to, że tej jesieni będzie on bardzo widocznym elementem w modzie ulicznej.

Jesienne stylizacje zwykle kojarzą się z jeansami, klasycznymi cygaretkami i szerokimi spodniami. W tym sezonie do tego grona dołącza fason, który przez pewien czas pozostawał w cieniu. Jego największą zaletą jest uniwersalność. Można zestawić go zarówno z elegancką marynarką, jak i grubym swetrem czy prostym T-shirtem.

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Powrót dawnych trendów nie oznacza jednak, że trzeba od razu wyciągać z szafy ubrania sprzed dwóch dekad. Współczesne wersje kultowych fasonów są często wykonane z innych materiałów i mają nieco zmienione proporcje. Dzięki temu łatwiej dopasować je do dzisiejszych stylizacji.

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Te spodnie powracają w wielkim stylu

Mowa o spodniach bootcut, czyli modelu lekko rozszerzającym się od kolan w dół. Fason ten był szczególnie popularny na przełomie lat 90. i 2000., a teraz ponownie pojawia się w kolekcjach na jesień. Delikatnie rozszerzana nogawka świetnie komponuje się z botkami, mokasynami czy butami na obcasie, a odpowiednio dobrana długość może optycznie wydłużyć nogi.

W tym sezonie warto zwrócić uwagę zarówno na klasyczne jeansy bootcut, jak i modele wykonane z materiałów garniturowych czy sztruksu. Można nosić je z dopasowanym golfem, krótkim kardiganem albo marynarką. Jeśli zależy nam na efekcie wydłużenia sylwetki, dobrym rozwiązaniem będzie zestawienie spodni z butami na niewielkim obcasie i topem lub swetrem wpuszczonym częściowo w spodnie.

Bootcut to dowód na to, że niektóre trendy naprawdę nigdy nie znikają na dobre. Po latach nieobecności fason znów pojawia się w jesiennych stylizacjach i wszystko wskazuje na to, że tej jesieni będzie go naprawdę dużo.