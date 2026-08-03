Sierpień to najlepszy moment na rozmnażanie tej rośliny. Za darmo zyskasz nowe sadzonki

Koniec lata to idealny moment w ogrodzie, aby wykorzystać sprzyjające warunki do zastosowania prostej metody powiększania kolekcji roślin bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Istnieje skuteczny sposób na uzyskanie wielu nowych egzemplarzy roślin, które zachowają wszystkie pożądane cechy rośliny macierzystej, bez konieczności specjalistycznej wiedzy.

Kluczowe dla sukcesu jest wykorzystanie odpowiedniego terminu pod koniec sezonu, kiedy to części roślin są wystarczająco dojrzałe, a jednocześnie panują optymalne warunki środowiskowe sprzyjające ich rozwojowi.

Ta łatwa do wdrożenia technika wymaga jedynie podstawowych narzędzi i odrobiny cierpliwości, pozwalając na satysfakcjonujące powiększenie zielonej przestrzeni.

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Sierpień - co sadzić?

Rozmnażanie roślin przez sadzonki to jeden z najprostszych sposobów na powiększenie ogrodu. Nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani dużych wydatków, a z jednej dorodnej rośliny można czasem uzyskać kilka lub nawet kilkanaście nowych egzemplarzy. Co więcej, młode rośliny będą miały cechy identyczne z rośliną mateczną. Termin pobierania sadzonek ma jednak duże znaczenie. Pod koniec lata pędy wielu roślin są już wystarczająco dojrzałe, ale nadal zachowują zdolność do łatwego ukorzeniania. Ciepłe dni i stosunkowo wysoka wilgotność powietrza dodatkowo sprzyjają powstawaniu nowych korzeni.

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Posadź tę roślinę w sierpniu

Jedną z roślin, którą warto rozmnażać w sierpniu, jest lawenda. Najlepiej zrobić to za pomocą sadzonek pędowych. Wystarczy odciąć zdrowy, niekwitnący fragment pędu o długości około 8–10 cm, najlepiej tuż pod węzłem, a następnie usunąć dolne liście. Przygotowaną sadzonkę można umieścić w lekkim, przepuszczalnym podłożu, np. mieszance ziemi z piaskiem lub perlitem. Doniczkę ustawiamy w jasnym miejscu, ale bez ostrego, bezpośredniego słońca, i regularnie, lecz umiarkowanie podlewamy. Podłoże powinno być lekko wilgotne, ale nie mokre, ponieważ nadmiar wody może doprowadzić do gnicia pędu. Po kilku tygodniach sadzonka powinna zacząć wypuszczać korzenie. Gdy młoda lawenda dobrze się ukorzeni, można przesadzić ją do większej doniczki, a później, w odpowiednim terminie, do ogrodu. To prosty sposób, aby z jednej dorodnej lawendy stworzyć kilka nowych roślin. Wystarczy wykorzystać sierpniowy czas i odpowiednio przygotować pobrane pędy.