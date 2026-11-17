W ofercie Sinsay pojawiły się świąteczne ozdoby choinkowe, zawieszki, lampki LED i girlandy, które można wykorzystać do dekoracji całego mieszkania.

Wśród tekstyliów do salonu znajdziemy m.in. koc w laski cukrowe za 27,99 zł, poduszkę w kształcie cukierka za 45,99 zł i poduszkę teddy za 39,99 zł.

Świąteczny klimat można wprowadzić również do kuchni. Ściereczki z motywem piernika kosztują 12,99 zł, ręcznik z choinką 17,99 zł, a ceramiczny półmisek 19,99 zł.

Ceny wybranych kubków z bożonarodzeniowymi motywami zaczynają się od 12,99 zł. Warto jednak sprawdzić aktualną dostępność i ceny produktów, ponieważ oferta może się zmieniać.

Ozdoby choinkowe i świąteczne lampki w Sinsay

Jedną z najważniejszych kategorii są oczywiście dekoracje na choinkę. W ofercie znajdziemy między innymi tradycyjne bombki, zestawy ozdób, zawieszki w kształcie gwiazdek, kokard i świątecznych figurek. Ciekawie prezentują się również dekoracje inspirowane zwierzętami, w tym bombki w kształcie kapibar, jamników czy samochodów.

Osoby, które lubią świetlne dekoracje, mogą zwrócić uwagę na lampki LED. Wśród propozycji dostępnych w sklepie znajdują się między innymi ozdobne lampki w kształcie gwiazdek i świeczek, a także świąteczne girlandy. Dzięki nim można udekorować nie tylko choinkę, ale również parapet, komodę czy półkę.

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Świąteczne dodatki do salonu i sypialni

Sinsay przygotował również propozycje dla osób, które chcą wprowadzić świąteczny klimat do pozostałych pomieszczeń. Wśród tekstyliów można znaleźć dekoracyjne poduszki, koce z motywami bożonarodzeniowymi oraz dodatki, które dobrze sprawdzą się na kanapie lub fotelu. Wśród ciekawszych propozycji wymieniane są między innymi koc w laski cukrowe za 27,99 zł, poduszka dekoracyjna w kształcie cukierka za 45,99 zł oraz poduszka teddy za 39,99 zł. To dodatki, które mogą odmienić wygląd salonu bez konieczności przeprowadzania większych zmian.

Nie tylko bombki. Świąteczne akcesoria do kuchni

Warto zajrzeć również do kategorii dodatków kuchennych. Świąteczne wzory pojawiły się na tekstyliach, naczyniach i drobnych akcesoriach. Można znaleźć między innymi bawełniane ściereczki kuchenne z motywem piernika za 12,99 zł, ręcznik z choinką za 17,99 zł oraz ceramiczny półmisek w roślinny wzór za 19,99 zł. Ciekawą propozycją są także kubki z bożonarodzeniowymi motywami. Ceny wybranych modeli zaczynają się od 12,99 zł. Mogą przydać się podczas zimowych wieczorów, a także sprawdzić jako niewielki upominek dla bliskiej osoby.

Ile kosztują świąteczne dekoracje w Sinsay?

Oferta sklepu obejmuje zarówno drobne ozdoby, jak i większe dodatki do wystroju wnętrz. Warto pamiętać, że podane ceny dotyczą wybranych produktów prezentowanych w ofercie z listopada 2026 roku. Dostępność, warianty i ceny mogą się zmieniać, dlatego przed zakupem najlepiej sprawdzić aktualną ofertę na stronie Sinsay lub w sklepie stacjonarnym.