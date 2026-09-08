Tarczyński zaczyna dzień na 100%. Nowa kampania marki w social mediach

We wrześniu i październiku marka będzie inspirować konsumentów do rozpoczynania dnia od pożywnego i smacznego śniadania. Kampania realizowana pod hasłem „100% ŚNIADANIA, NA 100% DZIAŁANIA” pokaże różne sposoby na wykorzystanie parówek jako bazy pierwszego, najważniejszego posiłku dnia.

Śniadanie na własnych zasadach

Punktem wyjścia kampanii jest przekonanie, że każdy ma własny sposób na rozpoczęcie dnia. Dlatego Tarczyński nie proponuje jednego przepisu na idealne śniadanie. Zamiast tego oddaje przestrzeń twórcom internetowym, którzy przygotują własne, charakterystyczne propozycje z wykorzystaniem parówek z linii Tarczyński 100% Naturalnie.

Wśród kulinarnych inspiracji znajdą się zarówno szybkie śniadania na intensywny poranek, jak i bardziej efektowne propozycje na spokojny weekend. Twórcy mogą sięgać po inspiracje kuchniami świata, a także tworzyć autorskie dania zgodne ze stylem swoich profili.

100% mięsa w centrum kulinarnej inspiracji

Bohaterami kampanii będą Parówki Tarczyński Naturalnie 100% z Szynki oraz Parówki Tarczyński Naturalnie 100% z Kurczaka. Ich najważniejszym wyróżnikiem jest 100% mięsa z szynki lub 100% mięsa z kurczaka. Parówki z linii 100% NATURALNIE zawierają tylko naturalne składniki, co sprawia, że są one konkretną bazą pierwszego posiłku i dobrym wyborem na początek dnia pełnego wyzwań.

Autor: Tarczyński/ Materiały prasowe

Marka chce mówić o tych cechach przede wszystkim poprzez kulinarne doświadczenie. Zamiast klasycznej prezentacji produktu twórcy pokażą, jak parówki mogą stać się głównym składnikiem atrakcyjnego i różnorodnego śniadania. Odbiorcy zobaczą zarówno proces przygotowania, jak i gotowe danie, które mogą później odtworzyć we własnej kuchni.

Parówki 100% Naturalnie w internecie

Kampanię zaplanowano na Instagramie, TikToku i YouTube – spot promocyjny dostępny jest pod linkiem https://youtu.be/BzlcAOU7Auc. Motywem przewodnim będzie śniadaniez parówkami jako część porannego rytuału i przygotowanie do intensywnego dnia – dokładnie w duchu hasła „100% ŚNIADANIA, NA 100% DZIAŁANIA”. Istotnym elementem kampanii będzie również praktyczne opakowanie produktów z dwiema niezależnymi komorami. Takie rozwiązanie pozwala zachować świeżość niewykorzystanej porcji parówek na później.