Ten sekretny składnik sprawi, że cynamonki będą puszyste jak chmurka. Wypróbuj ten trik, a domownicy poproszą o kolejną blaszkę

Tradycyjne cynamonki to ulubiony wypiek, ale często borykamy się z problemem ich szybkiego wysychania i utraty miękkości.

Odkryj sekretny składnik, który sprawi, że Twoje bułeczki będą niewiarygodnie wilgotne i puszyste przez długi czas.

Poznaj ten sprytny trik i szczegółowy przepis, który odmieni Twoje cynamonki w prawdziwe arcydzieło domowego pieczenia.

Dodaj ten nietypowy składnik do cynamonek, a będą puszyste i wilgotne

Są takie wypieki, przy których trudno skończyć na jednej sztuce. Cynamonki zdecydowanie należą do tej kategorii. Jeszcze zanim zdążą porządnie ostygnąć, z blachy potrafi zniknąć połowa. Jeśli zależy ci na wyjątkowo delikatnym środku, następnym razem sięgnij po serek wiejski. Przed dodaniem do ciasta trzeba go tylko dobrze odsączyć i rozdrobnić. Najwygodniej zrobić to blenderem, aż uzyskamy w miarę gładką konsystencję. Choć takie połączenie może wydawać się dość nietypowe, to dzięki serkowi ciasto zwiększa wilgotność, dzięki czemu gotowe drożdżówki są miękkie i przyjemnie sprężyste. Co więcej, nie tracą świeżości tak szybko, jak klasyczne cynamonki.

Cynamon. Jakie ma właściwości? Jaką ma wartość kulinarną?

Cynamonki z serkiem wiejskim - przepis

Składniki na ciasto

300 g odsączonego serka wiejskiego,

440 g mąki pszennej,

2 jajka,

60 ml mleka,

7 g suchych drożdży,

2 łyżki cukru.

Składniki na nadzienie

160 g miękkiego masła,

3 łyżki cukru,

4 łyżki cynamonu.

Jak zrobić puszyste cynamonki?

Na początku zajmij się serkiem. Odlej nadmiar serwatki, a następnie zblenduj go z jajkami. Masa powinna być możliwie jednolita. Dodaj mąkę, mleko, suche drożdże oraz cukier. Wyrób całość na elastyczne ciasto. Następnie przykryj miskę ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na około pół godziny. W tym czasie przygotuj nadzienie. Miękkie masło połącz z cukrem i cynamonem. Powinna powstać łatwa do rozsmarowania, aromatyczna masa.

Kiedy ciasto wyrośnie, przełóż je na blat i rozwałkuj w prostokąt. Rozprowadź nadzienie możliwie równomiernie, zostawiając przy krawędziach niewielki margines. Zwiń ciasto w ciasną roladę, a następnie pokrój ją na kawałki.

Ułóż cynamonki na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Nie wkładaj ich od razu do piekarnika. Daj im jeszcze około 30 minut na ponowne wyrośnięcie.

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Piecz bułeczki przez około 25-30 minut, aż ładnie się zarumienią.

Jeden trik, a efekt naprawdę robi różnicę

Po upieczeniu cynamonki można oprószyć cukrem pudrem albo polać lukrem. Nie jest to jednak konieczne, gdyż samo cynamonowe nadzienie daje wystarczająco dużo słodyczy i aromatu. Jeżeli klasyczne drożdżówki wychodzą ci czasem zbyt suche, warto dać szansę temu rozwiązaniu. Serek wiejski nie dominuje smaku gotowego wypieku, za to wyraźnie wpływa na jego konsystencję. Cynamonki są delikatne, wilgotne i długo zachowują miękkość. Kiedy po wyjęciu drożdżówek z piekarnika po domu zacznie się rozchodzić zapach cynamonu, może się okazać, że jedna blacha to zdecydowanie za mało!

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