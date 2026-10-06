Nowy gadżet wypiera z polskich kuchni tradycyjne roboty. Oto dlaczego pokochaliśmy airfryery

Jak działa airfryer i dlaczego Polacy go pokochali?

Przygotowywanie domowych posiłków ewoluowało do rangi czystej przyjemności dzięki zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom. Na blatach polskich kuchni absolutny prym wiedzie obecnie airfryer. Sprzęt ten to prawdziwy przełom, gwarantujący zdrowe gotowanie przy zachowaniu ogromnej wszechstronności. Tajemnica sukcesu tkwi w bardzo prostej mechanice działania tego popularnego urządzenia.

Zasada działania opiera się na błyskawicznej cyrkulacji gorącego powietrza. W górnej partii maszyny znajduje się grzałka, która momentalnie rozgrzewa wnętrze do przedziału 150-200 stopni Celsjusza. Zaraz pod nią zamontowano specjalny wentylator, który z olbrzymią prędkością tłoczy żar wokół perforowanego kosza z żywnością. Efektem jest równomiernie wypieczone i idealnie chrupiące danie, przypominające jedzenie z głębokiego tłuszczu. Co najważniejsze, przygotujemy tak klasyczne frytki, soczystego kurczaka, warzywa, a nawet ciasta, zużywając przy tym mikroskopijne ilości oleju lub eliminując go całkowicie z naszej codziennej diety.

Kompaktowy Ninja CRISPi Pro. Co potrafi to urządzenie?

Świetnym przykładem rynkowym łączącym zaawansowane parametry z kompaktowymi wymiarami jest model Ninja CRISPi Pro. Konstruktorzy zastosowali tu dwie niezależne, pionowo układane szuflady, co pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń w porównaniu do standardowych modeli ułożonych poziomo. Kompaktowość nie wpływa jednak negatywnie na możliwości sprzętu, który posiada sześć w pełni konfigurowalnych trybów pracy z możliwością płynnej regulacji czasu oraz temperatury. Urządzenie to wyposażono w następujące programy:

Max Crisp (Maksymalna chrupkość),

Air Fry (Smażenie beztłuszczowe),

Bake (Pieczenie),

Prove (Garowanie ciasta),

Roast (Pieczenie),

Dehydrate (Suszenie).

Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest dodatkowa funkcja re-crisp. Służy ona do bezproblemowego podgrzewania posiłków z poprzedniego dnia z jednoczesnym przywróceniem im pierwotnej chrupkości. Sam interfejs modelu Ninja CRISPi Pro zaprojektowano na tyle intuicyjnie, że z jego codzienną obsługą poradzą sobie bez trudu nawet najmłodsi domownicy.

Szklane szuflady w sprzęcie Ninja CRISPi Pro to prawdziwy przełom

Zastosowanie przez producenta szklanych szuflad o pojemności 5,7 litra oraz 2,3 litra to absolutny wyróżnik modelu Ninja CRISPi Pro na tle konkurencji. Tego typu naczynia można wykorzystać nie tylko do obróbki termicznej, ale też do wcześniejszego marynowania żywności i przechowywania jej w chłodziarce. Dołączone do zestawu szczelne pokrywki skutecznie zablokują przenikanie intensywnych zapachów we wnętrzu lodówki. Dodatkowo wszystkie pojemniki w tym modelu są w pełni przystosowane do bezpiecznego mycia w zmywarce.

Producent przygotował aż sześć unikalnych wersji kolorystycznych, zaczynając od standardowej czerni, a kończąc na odcieniu pudrowego różu w stylu retro, co ułatwi dopasowanie sprzętu do każdej aranżacji kuchennej. Zwarte gabaryty i wygodne szklane misy powodują, że sprzęt ten bez najmniejszego problemu można spakować na wyjazd, na przykład na weekendowy pobyt na działce rekreacyjnej.

Błędy podczas korzystania z airfryera. Tego bezwzględnie unikaj

Prostota użytkowania tego typu frytkownic nie zwalnia użytkowników z obowiązku przestrzegania kilku kluczowych zasad. Największym grzechem jest brak regularnego czyszczenia sprzętu z zalegającego tłuszczu i resztek, co nieuchronnie prowadzi do wydzielania się dymu oraz fatalnych zapachów. Zawsze pamiętaj o dokładnym osuszeniu mokrych składników przed włożeniem ich do koszyka, co zagwarantuje odpowiednią strukturę dania. Należy uważać również na rodzaj używanego papieru do pieczenia. W airfryerach sprawdzają się wyłącznie dedykowane wkładki z otworami, które w żaden sposób nie zablokują swobodnego przepływu gorącego powietrza.

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