Złota marynata z przepisu babci z 1946 roku do marynowania grzybów. Dwie łyżki tego składnika odmienią smak przetworów

Poznaj sekret "złotej marynaty" babci z 1946 roku, która sprawi, że Twoje marynowane grzyby będą chrupiące i pełne smaku przez cały rok.

Kluczem do wyjątkowej receptury jest dodatek zaledwie dwóch łyżek tego produktu, nadającego przetworom niepowtarzalną słodycz i głębię aromatu.

Odkryj pełny przepis krok po kroku i dowiedz się, które gatunki grzybów idealnie nadają się do marynowania, by cieszyć się doskonałymi przetworami.

Do grzybków marynowanych zawsze dodaję 2 łyżki tego produktu. Receptura na „złotą marynatę” babci z 1946 roku

Konserwowanie żywności poprzez marynowanie to sprawdzona metoda, która w przypadku grzybów pozwala cieszyć się ich leśnym smakiem i charakterystycznym aromatem przez wiele miesięcy. Chrupiące, kwaśno-słodkie grzybki to doskonały dodatek do sałatek, wędlin oraz obowiązkowy punkt na świątecznym stole. Własnoręczne przygotowanie takich przetworów to satysfakcjonujący finał udanego grzybobrania. Aby osiągnąć idealny efekt, warto sięgnąć po sprawdzone receptury. W tym przypadku niezawodny okazuje się przepis na „złotą marynatę” z 1946 roku. Sekret tkwi w dodaniu dwóch łyżek miodu, co gwarantuje wyjątkowo pyszny smak przetworów.

Składniki na grzyby marynowane z miodową zalewą

Dodatek miodu sprawia, że marynowane grzyby zyskują niezwykły charakter. Delikatna słodycz idealnie balansuje kwaśną zalewę i podkreśla smak leśnych skarbów. Aby przygotować cztery półlitrowe słoiki przetworów, niezbędne będą odpowiednie składniki do obróbki grzybów oraz przygotowania samej zalewy. Poniżej przedstawiamy szczegółową listę.

Składniki do przygotowania grzybów:

1 kg świeżych, oczyszczonych grzybów,

3 litry wody do blanszowania,

1 łyżka soli do blanszowania.

Składniki na miodową zalewę:

1 litr wody,

250 ml octu spirytusowego 10%,

3-4 łyżki miodu,

1 łyżka soli,

5-6 ziaren ziela angielskiego,

3 liście laurowe,

10-15 ziaren pieprzu czarnego,

1 łyżeczka ziaren gorczycy białej,

1 mała cebula (pokrojona w cienkie plasterki lub piórka),

2-3 ząbki czosnku (w całości lub w plastrach).

Przepis na grzyby marynowane od babci

Przygotowanie rozpocznij od starannego oczyszczenia grzybów z ziemi i igliwia. Małe okazy zachowaj w całości, większe pokrój, a z maślaków zdejmij śliską skórkę. We wrzącej wodzie z łyżką soli gotuj grzyby przez 5 do 15 minut, a po tym czasie odcedź je. W osobnym garnku przygotuj zalewę: połącz wodę, ocet, sól, miód i przyprawy. Całość gotuj przez 5-7 minut, do momentu całkowitego rozpuszczenia miodu. Umyte i wyparzone słoiki przygotuj do napełniania. Na dnie ułóż cebulę, czosnek (możesz dodać także marchewkę lub chili), a następnie ciaśniej układaj ugotowane grzyby, uważając, by ich nie zmiażdżyć. Całość zalej gorącą marynatą, zostawiając około 1 cm wolnej przestrzeni od brzegu słoika. Zakręć naczynia i poddaj pasteryzacji.

Grzyby idealne do marynowania

Do przygotowania przetworów w occie najlepiej wybierać okazy młode, twarde i pozbawione robaków. Niektóre gatunki sprawdzają się w tej roli wyjątkowo dobrze. Wśród najbardziej polecanych znajdują się:

Borowiki: Najlepsze będą małe sztuki – zarówno kapelusze, jak i nóżki.

Podgrzybki: Wybieraj niewielkie, całe egzemplarze.

Maślaki: Pamiętaj o usunięciu śliskiej i gorzkiej skórki z kapelusza.

Koźlarze: Szukaj małych i jędrnych owocników.

Opieńki: Do słoików wkładaj wyłącznie młode, drobne sztuki.

Kurki: Chociaż rzadziej spotykane w marynacie, stanowią bardzo smaczny dodatek.

Grzyby-zombie, psychodeliki i... maślaki. Dlaczego świat grzybów jest tak fascynujący? Marta Wrzosek