Tajne miejscówki, pełne koszyki i domowe zapasy. Grzybowy sezon w pełni - szef kuchni podpowiada, jak zachować smak lasu na dłużej

Grzybobranie jest na topie

Grzyby są jednym z symboli końcówki lata i początku jesieni, jednak dziś tradycyjne wyprawy do lasu zyskały nowe życie również w mediach społecznościowych. Zdjęcia pełnych koszyków z borowikami, podgrzybkami czy kurkami, relacje z porannych spacerów po lesie i poszukiwania „tajnych miejsc” pokazują, że zbieranie grzybów stało się nie tylko sposobem na zdobycie sezonowych produktów, ale również formą spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Coraz więcej osób wraca do tradycyjnych sposobów pozyskiwania i przechowywania żywności. Grzyby są wyjątkowym produktem - ich intensywny, ale krótki sezon sprawia, że warto wiedzieć, jak zatrzymać ich smak i aromat na dłużej – mówi Dariusz Baryga, szef kuchni i ekspert marki Kohersen.

Pełny koszyk to dopiero początek. Co zrobić z grzybami po powrocie z lasu?

Udane zbiory to powód do satysfakcji, ale także kulinarne wyzwanie. Świeże grzyby najlepiej wykorzystać możliwie szybko, ponieważ z czasem tracą swoją jakość. Jednym ze sposobów na zachowanie ich smaku i aromatu jest suszenie - metoda znana od pokoleń, która pozwala korzystać z leśnych zbiorów także poza sezonem.

Grzyby mają wyjątkowy charakter - ich smak i zapach są silnie związane z sezonem, dlatego warto znaleźć sposób, aby zatrzymać je na dłużej. Suszenie jest jedną z najpopularniejszych metod przechowywania leśnych aromatów, ponieważ pozwala zachować ich intensywność i wykorzystać je później jako bazę do zup, sosów, farszów czy risotto. Dziś proces ten nie wymaga już tak dużego zaangażowania jak kiedyś. Nowoczesne urządzenia pozwalają w prosty sposób kontrolować cały przebieg, dzięki czemu przygotowanie domowych zapasów staje się wygodne i przyjemne – zauważa Dariusz Baryga, szef kuchni i ekspert marki Kohersen.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

5 zasad szefa kuchni. Jak odpowiednio suszyć grzyby?

Aby suszone grzyby zachowały intensywny aromat i odpowiednią strukturę, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

1. Nie myj grzybów pod bieżącą wodą

- Grzyby łatwo chłoną wilgoć, dlatego zamiast płukania lepiej oczyścić je delikatnie pędzelkiem lub nożykiem. Dzięki temu zachowają więcej naturalnego aromatu - zwraca uwagę ambasador marki Kohersen.

2. Wybieraj świeże i zdrowe okazy

- Do suszenia najlepiej sprawdzają się młode, jędrne grzyby. Przed przygotowaniem należy usunąć fragmenty uszkodzone lub zniszczone - podpowiada.

3. Pokrój grzyby na podobne kawałki

- Równe porcje pozwalają na bardziej równomierne wysuszenie i ułatwiają kontrolowanie całego procesu - zauważa ekspert marki Kohersen.

4. Susz powoli i w odpowiedniej temperaturze

- Zbyt wysoka temperatura może negatywnie wpłynąć na smak i aromat grzybów. Optymalne warunki zapewnia suszenie w temperaturze około 50°C, a cały proces - w zależności od grubości plastrów i ilości grzybów – trwa zazwyczaj od 4 do 12 godzin - wyjaśnia szef kuchni.

5. Przechowuj w odpowiedni sposób

Gotowe suszone grzyby najlepiej przechowywać w szczelnych pojemnikach lub słoikach, w suchym i zacienionym miejscu - podsumowuje Dariusz Baryga.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

Od leśnych zbiorów do domowej kuchni

Suszenie to jeden z najlepszych sposobów na zachowanie wyjątkowego charakteru danego produktu. Odpowiednio przygotowane zbiory mogą stać się domową bazą do wielu dań i pozwolić cieszyć się aromatem lasu przez kolejne miesiące.

Ten sposób przetwarzania żywności wymaga odpowiednich warunków, aby zachować naturalne walory produktów. Równomierny przepływ powietrza oraz możliwość dopasowania parametrów pozwalają uzyskać najlepsze efekty bez konieczności ciągłego kontrolowania procesu. Dzięki domowej suszarce można nie tylko przygotować zapasy z grzybów, ale również suszyć owoce, warzywa, zioła lub tworzyć własne zdrowe przekąski – podsumowuje Dariusz Baryga, szef kuchni i ekspert marki Kohersen.

Sezon na grzyby trwa krótko, ale dzięki odpowiedniemu przygotowaniu ich smak może zostać z nami znacznie dłużej. Suszone grzyby to prosty sposób na wzbogacenie codziennej kuchni i powrót do aromatów lasu niezależnie od pory roku.