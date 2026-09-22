„Się gra, się ma!” – Żabka i Triki zmieniają zasady gry Więcej korzyści dla graczy i nowych możliwości zdobywania nagród

Rywalizacja wygląda teraz inaczej. Zamiast jednej tabeli rankingowej użytkownicy trafiają do mniejszych grup, w których mierzą się z osobami o zbliżonych umiejętnościach. W czasie trwania rankingu mogą poprawiać swój wynik i awansować na wyższe miejsca. Po zakończeniu rywalizacji przyznawane są nagrody – m.in. produkty za 1 zł lub 1 żappsa. Po odebraniu nagrody uczestnik może rozpocząć kolejne wyzwanie.

„Strefa Gier Triki” obejmuje obecnie osiem gier, w tym trzy nowe. Flick Battle jest wieloosobową, nowoczesną interpretacją klasycznej gry w kapsle, w Galaxy steruje się rakietą i omija przeszkody, a Wyścigi – dostępne także w trybie multiplayer – pozwalają poprowadzić samochód po torze.

Rozwijamy Triki tak, by jeszcze mocniej łączył prostą rozrywkę z korzyściami, które klienci mogą wykorzystać podczas codziennych zakupów. Chcemy, żeby mogły sięgać po niego również osoby, które nie grają dużo. Ma to być prosty i dostępny sposób na zdobywanie dodatkowych korzyści w Żappce, nawet jeśli na zabawę mamy tylko chwilę – mówi Dominika Gofron, Consumer App Director w Żabka Polska.

Autor: Żabka/ Materiały prasowe

Nowy dzień, nowa szansa na nagrody

Zasady codziennych wyzwań są proste: trzeba wykonać konkretne zadanie, np. zjeść określoną liczbę zielonych kulek w Snake, zebrać kanister z paliwem w Ninja Frog czy trafić liczbę z odpowiedniego zakresu w Toss. Do zdobycia są m.in. rabaty 50% na wybrane produkty i dodatkowe żappsy. Nagradzana jest również regularność – za aktywność przez trzy dni z rzędu można otrzymać dodatkowe 150 żappsów. Fundamentalnymi zmianami w strefie są uproszczone, szybsze rozgrywki i łatwe wygrywanie zgodnie z ideą „się gra, się ma”.

Standardowo kontroler kosztuje 69,99 zł, jednak w ramach promocji można kupić go taniej. Po jednym zakupie produktów w sklepach Żabka za minimum 20 zł cena Triki wynosi 19,99 zł, po dwóch – 9,99 zł, a po trzech – 1 zł. Promocja obowiązuje do 27 października 2026 r., a jej szczegółowe warunki określa regulamin.

Aby grać, wystarczy znaleźć w Żappce kafelek „Strefa Gier Triki” i połączyć urządzenie przez Bluetooth bezpośrednio przed grą. Przypominający formą kapsel kontroler reaguje na ruch dłoni dzięki wbudowanym czujnikom, m.in. żyroskopowi, akcelerometrowi i detektorom ruchu. Triki jest częścią ekosystemu Żappki, z której korzysta już 11,3 mln użytkowników.

Jesienną odsłonę kampanii promuje spot z udziałem bohaterów kinowej komedii „Teściowie”.