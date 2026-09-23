Rodzicielstwo i kariera bez znaków zapytania. Westfield Arkadia zaprasza na bezpłatne warsztaty dla rodziców

Dane z raportu „Mama i tata w domu i w pracy”*, przygotowanego przez Fundację Share the Care i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pokazują, że wraz z pojawieniem się dzieci aktywność zawodowa kobiet wyraźnie spada, podczas gdy w przypadku mężczyzn pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Przy jednym dziecku poniżej 6. roku życia aktywnych zawodowo jest 77% kobiet i 96% mężczyzn. Przy dwójce dzieci, w tym co najmniej jednym poniżej 6. roku życia, wskaźniki wynoszą odpowiednio 73% i 96%. Dane te pokazują, jak duże znaczenie dla sytuacji zawodowej kobiet mają podział opieki, wsparcie partnera i możliwość świadomego łączenia różnych obszarów życia.

Rodzicielstwo i rozwój zawodowy

Właśnie na te wyzwania odpowiada spotkanie „Rodzicielstwo i rozwój zawodowy”, które odbędzie się 24 września o godz. 10:00. Jego uczestniczki przyjrzą się temu, jak doświadczenia związane z rodzicielstwem wpływają na życie zawodowe i poczucie własnej wartości. W oparciu o badania i dane będą rozmawiać o relacji między karierą a rodziną, znaczeniu partnerstwa i budowaniu życiowej równowagi. Warsztat ma również pomóc mamom dostrzec, że kompetencje rozwijane w życiu rodzinnym mogą być cennym zasobem w pracy – i odwrotnie – oraz lepiej rozpoznać własne mocne strony.

Powrót do pracy po dłuższej nieobecności związanej z narodzinami dziecka nie musi być źródłem lęku - może stać się nową szansą na rozwój. Opieka nad dzieckiem i spełnienie zawodowe mogą iść w parze. Kobiety nie muszą wybierać między byciem oddaną mamą, a spełnioną kobietą. Jako fundacja Share the Care wspieramy i uczymy mamy, jak przełamać paraliżujące obawy, zbudować stabilny system wsparcia w domu i wrócić do aktywności zawodowej na własnych zasadach, bez poczucia winy – mówi Karolina Andrian, założycielka Fundacji Share the Care.

Rodzic w pracy: prawa i możliwości zawodowe

Czy zwolnienie lekarskie w ciąży jest płatne w 100% podstawy? Jak dzielić urlop rodzicielski między mamę i tatę? Czy oboje mogą korzystać z niego jednocześnie? Czy urlop trzeba wykorzystać ciągiem? To przykłady praktycznych pytań, z którymi przyszli rodzice mierzą się jeszcze przed narodzinami dziecka.

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań uczestnicy mogli poznać podczas pierwszego spotkania w ramach cyklu – warsztatu „Rodzicielstwo w zgodzie z prawem”, który odbył się 17 września. Spotkanie skierowane było zarówno do przyszłych mam, jak i ojców oraz osób planujących dziecko. Ekspertka prawa pracy, Marzena Pilarz-Herzyk, omówiła m.in. zasady urlopów macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego, możliwości podziału opieki między rodziców, świadczenia, ochronę pracowników oraz praktyczne kwestie związane z korzystaniem z przysługujących uprawnień.

Liczne pytania, które codziennie trafiają do naszej fundacji, jasno pokazują, że rodzice wciąż gubią się w gąszczu przepisów i po prostu nie znają swoich uprawnień. Chcemy, aby zarówno mamy, jak i ojcowie dokładnie wiedzieli, jakie prawa im przysługują i potrafili mądrze z nich korzystać w praktyce. Nasze webinary prawne przekładają zawiłe paragrafy na proste rozwiązania, dając rodzicom spokój i pewność – mówi Małgorzata Adamowicz z Fundacji Share the Care.

Jak pokazują badania, wiedza dotycząca praw rodzicielskich wciąż nie jest powszechna. Tuż przed wejściem w życie przepisów wdrażających dyrektywę work-life balance znajomość nowych regulacji deklarowało 63% badanych rodziców. Trzy lata później wyzwaniem pozostaje ich praktyczne wykorzystywanie – według najnowszych danych Fundacji Share the Care i ZUS w 2025 roku z urlopu rodzicielskiego skorzystało 24% ojców**. Jednocześnie opieka nadal w dużej mierze spoczywa na kobietach – blisko 78% dni absencji związanych z opieką nad chorym dzieckiem wykorzystały kobiety. To pokazuje, że dostęp do rozwiązań prawnych jest tylko częścią zmiany – równie ważne są wiedza, partnerstwo i umiejętność świadomego łączenia rodzicielstwa z aktywnością zawodową.

Oba wydarzenia są częścią działań Westfield Arkadia na rzecz lokalnej społeczności i wspierania mieszkanek i mieszkańców w ważnych momentach życia. Warsztaty organizowane są we współpracy z Fundacją Share the Care, która działa na rzecz partnerskiego modelu rodziny i równości rodzicielskiej.

Zależy nam, aby wartościowa, ekspercka wiedza była dostępna jak najbliżej mieszkańców i odpowiadała na ich realne potrzeby. Tematy związane z rodzicielstwem, powrotem do pracy czy godzeniem różnych ról dotyczą wielu osób w naszym otoczeniu, dlatego chcemy tworzyć przestrzeń, w której można zdobyć konkretne informacje, zadać pytania specjalistom i lepiej przygotować się do podejmowania ważnych decyzji - mówi Piotr Brzozowicz, General Manager Westfield Arkadia.

Rodzicielstwo i rozwój zawodowy – warsztat dla mam

24 września 2026 r., godz. 10:00-12:00

Westfield Arkadia

Udział bezpłatny |liczba miejsc ograniczona I zapisy: LINK

Wydarzenia odbywają się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.