Turniej WTA w Singapurze. Kto zatrzymał Maję Chwalińską w walce o finał?

Porażka w półfinale po zaciętym meczu

Rozstawiona z numerem piątym polska zawodniczka bardzo dobrze rozpoczęła sobotnie spotkanie na twardych kortach. Zdominowała swoją przeciwniczkę w otwierającej partii, pozwalając jej na zdobycie zaledwie jednego gema.

W kolejnych fragmentach rywalizacji inicjatywę przejęła jednak reprezentantka Kanady. Leylah Fernandez zdołała odwrócić losy całego pojedynku i ostatecznie triumfowała wynikiem 1:6, 6:4, 6:2, eliminując Polkę z dalszej gry.

Jaki awans w rankingu zanotuje Polka?

Mimo przegranej w półfinałowym starciu nasza tenisistka zanotuje znaczący postęp w ogólnoświatowym zestawieniu. W poniedziałkowym notowaniu rankingu WTA przesunie się z dwudziestej piątej na dwudziestą pierwszą pozycję, dzięki czemu wyrówna swoje najlepsze miejsce w dotychczasowej karierze.

W niedzielnym finale singapurskich zawodów przeciwniczką Kanadyjki będzie Talia Gibson. Australijska tenisistka awansowała do decydującej fazy bez walki na korcie, ponieważ jej zaplanowana rywalka, Rosjanka Tatiana Prozorowa, musiała wycofać się ze zmagań.