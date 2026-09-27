Przepis na zupę dyniową, którą pokochają domownicy. Sekretny składnik sprawia, że nie jest mdła

Zupa dyniowa może być delikatna w smaku, dlatego warto połączyć ją z dodatkami, które podkreślą jej aromat.

Do przygotowania kremu nie potrzeba wielu składników, a podstawą są dynia, cebula, czosnek, bulion i przyprawy.

Jeden prosty dodatek dodany pod koniec gotowania pozwala przełamać słodycz dyni i nadać zupie bardziej wyrazisty smak.

Gotowy krem można podawać z pestkami dyni, grzankami, jogurtem, śmietanką albo odrobiną oliwy.

Do przygotowania zupy potrzebujesz około kilograma dyni, najlepiej odmiany hokkaido albo piżmowej, jednej cebuli, dwóch ząbków czosnku, około 700 ml bulionu oraz niewielkiej ilości oleju lub oliwy. Przydadzą się również sól, pieprz i odrobina słodkiej papryki. Jeśli lubisz bardziej rozgrzewający smak, możesz dodać szczyptę imbiru albo curry.

Dynię należy obrać, jeśli używasz odmiany, która tego wymaga, a następnie pokroić ją na mniejsze kawałki. Cebulę i czosnek podsmaż na dnie garnka, aż zaczną pachnieć. Następnie dodaj dynię, przyprawy i zalej całość bulionem. Gotuj do momentu, aż warzywa będą miękkie.

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Zupa dyniowa - przepis

Sekretem jest odrobina soku z cytryny dodana pod koniec gotowania. Nie chodzi o to, aby zupa była kwaśna. Kilka kropel wystarczy, żeby przełamać słodycz dyni i sprawić, że pozostałe smaki staną się bardziej wyraziste.

Po ugotowaniu zmiksuj wszystko na gładki krem. Jeśli zupa jest zbyt gęsta, możesz dolać trochę bulionu. Na koniec spróbuj i ewentualnie dopraw ją solą, pieprzem oraz odrobiną soku z cytryny.

Do podania świetnie pasują pestki dyni, grzanki albo łyżka jogurtu naturalnego. Możesz też dodać odrobinę oliwy lub śmietanki. Jeśli zależy ci na bardziej wyrazistym, jesiennym charakterze, sprawdzi się szczypta curry lub świeżo startego imbiru.

To prosty sposób na zupę, która nie potrzebuje kilkunastu składników, żeby smakować ciekawie. Dynia pozostaje najważniejszym elementem, ale dzięki odpowiedniemu przełamaniu jej słodyczy całość zyskuje znacznie pełniejszy smak.