Turniej ATP w Chengdu to sukces Polaka. Z kim powalczy o trofeum

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-27 9:45

Turniej ATP w Chengdu przynosi doskonałe wieści dla polskich kibiców. Jan Zieliński oraz jego partner Luke Johnson awansowali do finału deblowych zmagań. Wyjątkowo udany turniej ATP w Chengdu oznacza, że polsko-brytyjski duet stanie przed szansą na zdobycie prestiżowego tytułu na twardych kortach.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwie osoby w sportowych rękawiczkach trzymają rakiety tenisowe na niebieskim korcie. Między nimi leci żółta piłka.

Szybki awans w meczu półfinałowym

Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson zaprezentowali świetną formę podczas zmagań w Chinach. W półfinałowym starciu deblowym pewnie pokonali niemiecki duet, w którego skład wchodzili Jakob Schnaitter oraz Mark Wallner.

Spotkanie na twardych kortach zakończyło się wynikiem 6:3, 6:2 dla polsko-brytyjskiej pary. Cały pojedynek trwał dokładnie jedną godzinę, co świadczy o wyraźnej dominacji triumfatorów na placu gry i dobrej dyspozycji przed finałem.

Z kim Zieliński zagra o puchar

W decydującym starciu o końcowe trofeum rywalami Zielińskiego i Johnsona będzie jedna z dwóch mocnych par. Zwycięzcy czekają na rozstrzygnięcie drugiego starcia półfinałowego, w którym zmierzą się najwyżej rozstawieni Francuzi Theo Arribage i Albano Olivetti z Amerykaninem Robertem Gallowayem i Szwedem Andre Goranssonem.

W chińskich zawodach występuje również inny polski tenisista, Hubert Hurkacz. Zawodnik grający z numerem piątym zmierzy się w niedzielę w ćwierćfinale gry pojedynczej, a jego południowym przeciwnikiem będzie reprezentant Republiki Południowej Afryki, Lloyd Harris.

ROLKI