Turniej ATP w Chengdu to sukces Polaka. Z kim powalczy o trofeum

Szybki awans w meczu półfinałowym

Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson zaprezentowali świetną formę podczas zmagań w Chinach. W półfinałowym starciu deblowym pewnie pokonali niemiecki duet, w którego skład wchodzili Jakob Schnaitter oraz Mark Wallner.

Spotkanie na twardych kortach zakończyło się wynikiem 6:3, 6:2 dla polsko-brytyjskiej pary. Cały pojedynek trwał dokładnie jedną godzinę, co świadczy o wyraźnej dominacji triumfatorów na placu gry i dobrej dyspozycji przed finałem.

Z kim Zieliński zagra o puchar

W decydującym starciu o końcowe trofeum rywalami Zielińskiego i Johnsona będzie jedna z dwóch mocnych par. Zwycięzcy czekają na rozstrzygnięcie drugiego starcia półfinałowego, w którym zmierzą się najwyżej rozstawieni Francuzi Theo Arribage i Albano Olivetti z Amerykaninem Robertem Gallowayem i Szwedem Andre Goranssonem.

W chińskich zawodach występuje również inny polski tenisista, Hubert Hurkacz. Zawodnik grający z numerem piątym zmierzy się w niedzielę w ćwierćfinale gry pojedynczej, a jego południowym przeciwnikiem będzie reprezentant Republiki Południowej Afryki, Lloyd Harris.