Premiera Drwala 2026. To już oficjalne!

Dłuższe dni z Burgerem Drwala

Tradycją ostatnich edycji Burgera Drwala stały się specjalne premiery organizowane w różnych miastach Polski. Po Ustroniu, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu przyszedł czas na Kielce, które w tym roku zamienią się w stolicę Drwala i gospodarza wyjątkowego wydarzenia inaugurującego sezon.

12 listopada, tuż po zachodzie słońca, w centrum Kielc słońce „wzejdzie” po raz drugi. Miasto rozświetli niezwykła instalacja „Drwalowego słońca”, które jest symbolem tegorocznej odsłony „Lepszej strony zimy”. Instalacja zlokalizowana będzie w bezpośrednim sąsiedztwie restauracji McDonald’s przy ul. Sienkiewicza 44 i będzie ją można podziwiać przez kilka dni, od 12 do 16 listopada.

Co roku wraz z powrotem Burgera Drwala pokazujemy Polakom „Lepszą stronę zimy”. Tym razem zainspirowało nas coś, na co wielu z nas narzeka o tej porze roku najbardziej – coraz krótsze dni. W ramach tegorocznej idei „Dłuższe dni z Burgerem Drwala” postanowiliśmy zrobić coś pozornie niemożliwego i symbolicznie wydłużyć dzień. Dlatego 12 listopada rozświetlimy Kielce i zaprosimy mieszkańców na wyjątkowe widowisko, podczas którego będzie można nie tylko spróbować naszego kultowego burgera, ale także poczuć, że zima naprawdę może mieć swoją lepszą stronę – mówi Marta Habas, Senior Brand Manager w McDonald's Polska.

Nowa odsłona, cena bez zmian

Burger Drwala wraca i będzie dostępny w wariancie klasycznym w restauracjach na terenie całej Polski od 12 listopada. Jak co roku, Drwal będzie pojawiał się w trakcie sezonu w różnych wariantach. Nie zabraknie nowości. To co pozostaje niezmienne to charakterystyczny smak i jakość, ale także cena, która pozostaje na poziomie ubiegłego roku. Cena Burgera Drwala Klasycznego w wersji bez zestawu na start sezonu wyniesie 25,90 zł[1].

Burger Drwala pojawił się w polskim menu po raz pierwszy w 2011 roku i od 15 lat jego premiera jest jednym z tych momentów, na które wielu fanów McDonald’s po prostu czeka. Z sezonowego produktu Drwal wyrósł na zimowy fenomen i coroczny rytuał, który dla wielu oznacza symboliczny początek zimy.