Nawilżenie do odbioru od CeraVe i InPost

Po paczkę i po nawilżenie

„Czekam na nawilżenie, jak Ty na swoją paczkę!” - takim hasłem CeraVe zwracało uwagę osób odbierających przesyłki. Na wybranych urządzeniach Paczkomat w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Łodzi pojawiły się grafiki marki z wizerunkami kosmetyków i hasłami zachęcającymi do nawilżania skóry. Akcja trwała od 21 do 30 października. W objętych nią punktach odbiorcy przesyłek mogli znaleźć próbkę Balsamu Nawilżającego CeraVe i zabrać ją do domu.

W pielęgnacji ciała ważna jest regularność, dlatego warto znaleźć kosmetyk, po który chętnie sięgamy każdego dnia. Poza jego działaniem liczy się też konsystencja i to, jak skóra czuje się po aplikacji. Chcieliśmy, żeby każdy, kto otrzyma próbkę naszego balsamu, mógł spokojnie sprawdzić go w domu - mówi Michał Barcik, Brand Manager PL & BAL HUB CeraVe.

Ceramidy i kwas hialuronowy w codziennej pielęgnacji

Balsam nawilżający CeraVe można stosować na ciało i twarz. Jest odpowiedni także do skóry wrażliwej, suchej oraz bardzo suchej. Zawiera trzy ceramidy oraz kwas hialuronowy, a jego formuła zapewnia długotrwałe nawilżenie i wspiera odbudowę bariery ochronnej skóry. Technologia MVE stopniowo uwalnia składniki przez cały dzień. W materiałach towarzyszących akcji pokazano również nawilżające emulsje i balsamy CeraVe do ciała i twarzy oraz intensywnie nawilżające produkty do ciała. Te ostatnie zawierają ceramidy, masło shea i 5-procentowy kompleks Hydro-Urea z mocznikiem. Zapewniają nawilżenie do 72 godzin* (*test instrumentalny) oraz łagodzą uczucie swędzenia spowodowane suchością skóry.

Pielęgnacja po drodze

Współpraca z InPost uzupełniła kampanię CeraVe o niespodziankę w miejscu, które wiele osób odwiedza przy okazji codziennych spraw.

Autor: Rocket Science/ Materiały prasowe

Odbiór paczki to element, który już niemal na stałe wpisał się w harmonogram dnia każdego z nas. Nam z kolei zależy na tym, aby docierać do konsumentów w możliwie naturalny sposób - więc wykorzystaliśmy ten insight, aby wpisać się w ich naturalny lifestyle. Tak, jak powinno być w nim codzienne nawilżenie skóry, najlepiej produktami rekomendowanymi przed dermatologów od CeraVe ;) - mówi Ewelina Łukasiak, Awareness Media Manager PL & BAL HUB, L’Oréal Dermatological Beauty.

Akcja jest częścią kampanii CeraVe BODY poświęconej pielęgnacji ciała, obejmującej telewizję, media społecznościowe i współprace z twórcami internetowymi. Za kampanię w internecie i telewizji oraz współpracę z InPost odpowiada Wavemaker. Media społecznościowe CeraVe prowadzi 121 Creative Agency, działania z twórcami realizuje ENYO, a za strategię komunikacji odpowiada Agencja Performance.