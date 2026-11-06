PayU, we współpracy z Visa, uruchomił w Polsce pilotaż zakupów z wykorzystaniem agentów AI

Pilotaż jest realizowany w rzeczywistym środowisku płatniczym, z wykorzystaniem tokenizowanych danych uwierzytelniających karty oraz istniejących systemów sprzedawców. Wśród merchantów (sklepów internetowych) uczestniczących w projekcie znajdują się Empik i Tortli. Agent AI wykracza poza wyszukiwanie i rekomendowanie produktów, finalizując zakup w imieniu konsumenta zgodnie z określonymi przez niego preferencjami i limitami wydatków.

Pilotaż płatności wykorzystujących AI w codziennych zakupach

Zamiast udostępniać agentowi AI wrażliwe dane karty, rozwiązanie wykorzystuje tokeny AI – bezpieczne cyfrowe reprezentacje danych płatniczych. Pozwala to agentowi sfinalizować transakcję w imieniu konsumenta, w ramach określonych przez niego parametrów i bez jego bezpośredniego udziału na etapie płatności.

Jako operator płatności koncentrujemy się na tym, aby nowe modele handlu mogły rozwijać się w oparciu o bezpieczną i skalowalną infrastrukturę. To kolejny realizowany przez nas pilotaż wykorzystujący tokeny AI, który przybliża nas do momentu, w którym płatności mogą stać się płynnym i zautomatyzowanym elementem doświadczenia zakupowego, pozostając jednocześnie pod kontrolą konsumenta – mówi Katarzyna Prus-Malinowska, Head of Product Management w PayU. Współpraca z Visa w ramach programu Agentic Ready pozwala nam przetestować ten model w praktyce i pokazać, jak płatności inicjowane przez agentów AI mogą bezpiecznie i na dużą skalę wspierać zarówno sprzedawców, jak i kupujących.

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

W modelu agentic commerce agent AI staje się nowym uczestnikiem procesu zakupowego. Aby skutecznie rozwijać to nowe podejście, potrzebna jest współpraca całego ekosystemu - sklepów, dostawców płatności, banków i systemów płatniczych. Wspólne pilotaże powalają sprawdzić działanie zakupowych agentów AI w kontrolowanym i bezpiecznym środowisku.

Rozwój AI otwiera nowe możliwości projektowania doświadczeń zakupowych. Jako jedna z największych platform omnichannel w Polsce od lat wykorzystujemy technologie, by personalizować ofertę, ułatwiać klientom podejmowanie decyzji i podnosić jakość ich doświadczeń. Agentic commerce to kolejny etap tej ewolucji – od rekomendacji produktów po finalizację transakcji w imieniu konsumenta. Cieszymy się, że wspólnie z PayU i Visa możemy przetestować ten model w praktyce i sprawdzić, jak wpłynie na sposób robienia zakupów oraz jakie korzyści może przynieść klientom - mówi Paweł Nawrocki, Dyrektor ds. Retail Media i Usług Finansowych w Empiku.

W oparciu o sprawdzone mechanizmy bezpieczeństwa stosowane już dziś

Pilotaż jest realizowany w ramach programu Visa Agentic Ready i wykorzystuje istniejącą infrastrukturę płatniczą Visa, w tym technologie stosowane już dziś do ochrony płatności, mechanizmy bezpieczeństwa kart, weryfikację tożsamości oraz monitorowanie oszustw w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie wiąże również tokenizowane dane płatnicze z konkretnym agentem AI, pomagając zapewnić zgodność jego działań z instrukcjami użytkownika.

Przejście od testów w kontrolowanym środowisku do pilotażu realizowanego w rzeczywistym środowisku płatniczym stanowi ważny etap w rozwoju agentic commerce – mówi Mateusz Oleksy, General Manager, Visa Polska. Wspólnie z naszymi partnerami robimy kolejny krok w kierunku urzeczywistnienia płatności inicjowanych przez AI, pokazując, w jaki sposób istniejąca infrastruktura Visa, technologie bezpieczeństwa oraz mechanizmy ochrony konsumentów mogą wspierać ten nowy sposób robienia zakupów i płacenia.

Uczestnicząc w programie Visa Agentic Ready, PayU pomaga tworzyć warunki do szerszego upowszechnienia płatności wykorzystujących AI na rynku, jednocześnie przyczyniając się do lepszego zrozumienia, w jaki sposób rozwiązania te mogą być bezpiecznie i odpowiedzialnie rozwijane oraz skalowane.