Poznaj najpiękniejsze imiona dla psów. Są inspirowane naturą. Jak nazwać psa?

Jak wybrać imię dla psa? Dzięki temu będzie na nie reagować

Decyzja o wyborze imienia to jeden z pierwszych i najważniejszych kroków każdego nowego właściciela czworonoga. Chociaż wyobraźnia może podpowiadać bardzo fantazyjne rozwiązania, specjaliści zalecają trzymanie się kilku sprawdzonych zasad, dzięki którym pies szybko zacznie reagować na nasze wołanie. Najlepiej sprawdzają się słowa krótkie, maksymalnie dwu- lub trzysylabowe, ponieważ psy najlepiej zapamiętują takie właśnie dźwięki. Zdecydowanie warto wybierać imiona zawierające twarde, wyraźne głoski, na przykład "r" czy "dż". Istotna jest także oryginalność, aby uniknąć sytuacji, w której na nasze zawołanie na spacerze przybiegnie połowa psów z parku. Ważne, by dopasować miano do rasy i temperamentu zwierzęcia. Eksperci przypominają również, że odradza się nadawanie psom imion ludzkich oraz takich, które mogą być powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe.

Piękne i dźwięczne psie imiona inspirowane naturą

Decydując się na imię nawiązujące do przyrody, warto zachować umiar i unikać zbyt egzotycznych czy wieloczłonowych konstrukcji. Zbyt długie określenia, choćby poetyckie, okażą się zupełnie niepraktyczne w codziennym życiu. Należy też przewidzieć przyszłość naszego pupila – słodkie imię pasujące do mikroskopijnego szczeniaka może budzić uśmiech, gdy pies osiągnie gabaryty dorosłego owczarka. Istnieje wiele propozycji inspirowanych naturą, które spełniają kryteria dźwięczności i praktyczności, a zarazem brzmią bardzo szlachetnie. Przedstawiamy zestawienia pięknych imion dla suczek i psów, które mogą stać się idealnym wyborem dla Twojego nowego przyjaciela.

Propozycje dla suczek obejmują takie imiona jak: Flora, Rose, Lilie (lub Lily), Daisy, Ivy, Kora, Fern, Melisa, Mięta, River, Mgiełka (Misty), Pearl, Aurora, Sunny oraz Safari.

Z kolei dla psów świetnie sprawdzą się: Oak, Cedr (Cedar), Bambus, Mech (Moss), Klon (Maple), Orzech (Nut), Cynamon, Marble, Grys, Zefir, Orion, Tajfun i Moon.

