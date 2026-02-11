To imię oznacza "córkę bohatera". W Polsce powoli wymiera

Według raportu danych PESEL najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce jest imię Anna, które nosi ponad 5% populacji kobiet nad Wisłą. Tuż za nim w rankingach znajdują się inne klasyczne imiona, jak Katarzyna oraz Maria. Choć rodzice chętnie sięgają także po imienia oryginalne, to imię Inga, choć ma piękne znaczenie, nie cieszy się w Polsce aż tak dużą popularnością.

Imię Inga - pochodzenie i znaczenie

Inga to imię, które niesie ze sobą nutę tajemnicy i siły. Dziewczynka o imieniu Inga od samego początku może czuć się kimś szczególnym, a to dzięki bogatej historii i znaczeniu tego imienia. Jego korzenie sięgają głęboko w skandynawską mitologię, gdzie bóg Ingwi, zwany również Frejrem, był symbolem płodności, urodzaju i dobrobytu. Nazywając córkę Inga, rodzice jakby życzyli jej życia pełnego szczęścia, bogactwa (nie tylko materialnego, ale i duchowego) oraz opieki ze strony sił wyższych. Można powiedzieć, że Inga to "chroniona przez boga Ingwi", lub "córka bohatera", co nadaje jej aurę bezpieczeństwa i wsparcia.

Imię Inga - charakterystyka

Imię to ma w sobie coś z nordyckiej surowości i piękna. Kojarzy się z silnymi, niezależnymi kobietami, które potrafią poradzić sobie w każdej sytuacji. Inga to imię, które inspiruje do działania, do realizacji marzeń i do pokonywania przeszkód oraz pobudza do aktywności i kreatywności. Osoby noszące imię Inga często są postrzegane jako inteligentne, wrażliwe i empatyczne. Mają silną intuicję i potrafią dostrzegać piękno w otaczającym je świecie. Są ambitne i dążą do celu, ale jednocześnie potrafią cieszyć się drobnymi przyjemnościami życia.

Inga - popularność imienia w Polsce

Imię Inga w Polsce nie należy do najpopularniejszych. Według rejestru danych PESEL w 2005 roku w kraju żyje 8101 kobiet, które nosi je jako imię pierwsze, co plasuje je na 208. pozycji wśród najpopularniejszych imion w kraju. W 2024 roku nadano je natomiast zaledwie 92 razy.