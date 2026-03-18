To jedno z najczęściej wybieranych imion dla chłopców. Podbija porodówki na całym świecie

Współcześni rodzice coraz częściej zwracają uwagę na to, by imię dziecka było międzynarodowe. Ma dobrze brzmieć nie tylko po polsku, ale też za granicą, pasować zarówno do dziecka, jak i dorosłego mężczyzny, a przy tym nie być zbyt oryginalne ani zbyt oklepane. To trudna sztuka, ale jedno imię od lat idealnie wpisuje się w te oczekiwania.

Zobacz też: To imię może za chwilę zupełnie zniknąć. Kiedyś było bardzo popularne. W 2025 roku nazwano tak tylko 14 dziewczynek

Popularność imion

Statystyki z różnych krajów pokazują wyraźnie, że to imię utrzymuje się w ścisłej czołówce wyborów rodziców. Jest chętnie nadawane zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Co ciekawe, jego popularność nie wynika z chwilowej mody, to raczej efekt długofalowego trendu.

Rodzice cenią je za uniwersalność, elegancję i to, że daje wiele możliwości zdrobnień. Pasuje do różnych nazwisk i nie budzi negatywnych skojarzeń. Właśnie dlatego tak często pojawia się na porodówkach i nic nie wskazuje na to, by miało szybko stracić na znaczeniu.

Imię Oliwier

To właśnie Oliwier od kilku lat podbija rankingi popularności w Polsce i na świecie. W wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej brzmi niemal identycznie, co czyni je wyjątkowo uniwersalnym. Oliwier kojarzony jest z wrażliwością, inteligencją i spokojem, ale też z pewnością siebie. To imię, które dobrze brzmi zarówno w dzieciństwie, jak i w dorosłym życiu. Daje też wiele zdrobnień, co dla wielu rodziców ma duże znaczenie.

Jego ogromna popularność wynika także z kultury i popkultury, gdzie imię to często przypisywane jest pozytywnym bohaterom. Dzięki temu ma dobrą„energię i jest odbierane jako bezpieczny, ale wciąż stylowy wybór. Wszystko wskazuje na to, że Oliwier jeszcze długo pozostanie jednym z najczęściej wybieranych imion dla chłopców.

Zobacz galerię: Imiona, które śmieszą obcokrajowców. Ich znaczenie wywołuje ogromne zdziwienie