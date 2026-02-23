Posiej już w lutym. Wiosną zachwycą kolorami i zapachem

Marzysz o kolorowym ogrodzie pełnym kwiatów już wiosną? Kluczem do sukcesu jest wczesny siew!

Luty to idealny moment na wysiew wielu gatunków kwiatów, które wymagają dłuższego okresu wegetacji.

Posiej konkretnie gatunki już teraz, by cieszyć się ich pięknem i zapachem od wczesnej wiosny.

Marzysz o kolorowym ogrodzie, obficie kwitnącym od wczesnej wiosny? Kluczem do sukcesu jest wczesny siew! Choć luty może wydawać się jeszcze zimowym miesiącem, dla wielu gatunków kwiatów to idealny moment, by rozpocząć ich uprawę. Warto sięgnąć po nasiona już teraz, gdyż wczesny siew daje roślinom więcej czasu na rozwój silnego systemu korzeniowego i wykształcenie mocnych pędów. Dzięki temu będą bardziej odporne na choroby i szkodniki, a także obficie kwitnąć przez dłuższy czas. Rośliny wysiane w lutym zakwitną wcześniej niż te, które posiejemy w późniejszym terminie. To pozwoli cieszyć się pięknymi kwiatami już od wczesnej wiosny, a nie dopiero pod koniec sezonu. Wczesny siew daje nam kontrolę nad warunkami, w jakich rozwijają się młode rośliny. Możemy zapewnić im optymalną temperaturę, wilgotność i oświetlenie, co przełoży się na wyższą jakość sadzonek.

Zobacz także: Rozsyp pod rododendronem już w lutym. Wiosną odwdzięczy się pięknymi kwiatami

Wiosenne kwiaty cebulowe – hiacynty, krokusy, narcyzy

Jakie kwiaty siać w lutym?

Luty to idealny czas na siew kwiatów, które wymagają dłuższego okresu wegetacji. Warto zatem już teraz posiać begonie. Ta popularna roślina balkonowa i rabatowa, która kwitnie nieprzerwanie przez całe lato. Kolejną rośliną, którą można posiać już teraz jest lobelia przylądkowa, której drobne, urocze kwiaty, idealnie nadają się do wiszących koszy i skrzynek balkonowych. Innym rodzajem kwiatów są petunie, które zachwycają pięknymi kwiatami, w różnych odcieniach. W lutym warto posiać też werbenę, która nie tylko długo i obficie kwitnie, ale także jest bardzo odporna na suszę. Luty to także znakomity czas na posianie dzwonków ogrodowych. Te piękne, dzwonkowate kwiaty, które znakomicie ozdobią rabaty. Już teraz posiej także szałwię błyszczącą, której intensywnie czerwone kwiaty nie tylko będą wyglądać imponująco, ale również przyciągają motyle.

Wczesny siew kwiatów to doskonały sposób na przedłużenie okresu kwitnienia, uzyskanie wyższej jakości sadzonek i oszczędność pieniędzy. Wykorzystaj luty, by posiać kwiaty, które później ozdobią twój ogród wiosną i latem.