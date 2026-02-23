To imię rozsławił nasz wieszcz narodowy. W Polsce nosi je zaledwie 72 mężczyzn

W Polsce rośnie popularność tradycyjnych imion, ale jedno z nich, rozsławione przez Adama Mickiewicza, pozostaje niemal zapomniane.

Imię to mimo literackiej sławy dzięki "Panu Tadeuszowi", jest dziś w Polsce niezwykle rzadkie.

Dowiedz się, co oznacza to imię, jakie cechy przypisuje się jego posiadaczom.

Według rejestru danych PESEL w 2025 roku pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych imion w Polsce po raz kolejny należy do imienia Nikodem. Tuż za nim znalazły się takie imiona, jak Antonii i Jan. Choć te tradycyjne imiona coraz częściej pojawiają się na porodówkach, to od lat nikt nie wybrał dla swojego syna imienia Gerwazy. Imię to, mimo bogatej historii i intrygującym pochodzeniu, nie należy do najpopularniejszych w Polsce. Z pewnością jednak zapadło w pamięć wielu dzięki literackiej kreacji Adama Mickiewicza w "Panu Tadeuszu".

Gerwazy - pochodzenie i znaczenie

Imię Gerwazy wywodzi się z języka greckiego, a konkretnie od słowa oznaczającego "szczodrego", "szanowanego". Imię to nosili święci w Kościele katolickim, co przyczyniło się do jego rozpowszechnienia w Europie. Największą sławę imię Gerwazy zawdzięcza Adamowi Mickiewiczowi i jego epopei narodowej "Pan Tadeusz". Gerwazy Rębajło, wierny sługa rodu Horeszków, to jedna z najbardziej wyrazistych postaci w utworze. Jego zawziętość, pamiętliwość i dbałość o honor rodu, na trwałe wpisały się w polską kulturę. To właśnie dzięki Mickiewiczowi imię Gerwazy, choć rzadko nadawane, jest powszechnie rozpoznawalne i kojarzone z polską tradycją i literaturą.

Charakterystyka osób o imieniu Gerwazy

Choć trudno generalizować, bazując jedynie na literackim pierwowzorze, można przypuszczać, że osoby noszące imię Gerwazy, mogą być postrzegane jako:

Tradycjonaliści: Przywiązani do wartości, historii i rodziny.

Lojalni: Wierni swoim przekonaniom i bliskim.

Pamiętliwi: Nie zapominający krzywd i dbający o sprawiedliwość.

Silni: Posiadający silny charakter i determinację.

Popularność imienia Gerwazy w Polsce

W Polsce imię Gerwazy nigdy nie cieszyło się ogromną popularnością. W przeszłości, szczególnie w środowisku szlacheckim, było spotykane częściej, jednak z biegiem lat jego użycie zmalało. Dziś nadawane jest rzadko, co czyni je imieniem unikalnym i oryginalnym. Według rejestru danych PESEL obecnie w Polsce żyje 72 mężczyzn, którzy noszą imię Gerwazy jako pierwsze, co plasuje je na odległej, 2414. pozycji wśród imion męskich. Od lat nikt nie wybrał go dla swojego syna, a z każdym rokiem liczba mężczyzn go noszących maleje. Czy to kolejne imię zagrożone wyginięciem?