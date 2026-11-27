Miękkie pierniczki można przygotować bez konieczności wielodniowego leżakowania, jeśli odpowiednio dobierzemy proporcje składników i zadbamy o właściwy czas pieczenia.

Podstawą przepisu są m.in. mąka pszenna, miód, masło, jajko i aromatyczna przyprawa do piernika, dzięki którym ciasteczka zyskują charakterystyczny świąteczny smak.

Kluczowe znaczenie ma grubość rozwałkowanego ciasta oraz pilnowanie czasu pieczenia, ponieważ zbyt długie przetrzymywanie pierniczków w piekarniku może sprawić, że staną się suche i twarde.

Po wystudzeniu najlepiej przechowywać ciasteczka w szczelnie zamkniętym metalowym lub szklanym pojemniku, a przed świętami udekorować lukrem, czekoladą albo kolorowymi posypkami.

Składniki na miękkie pierniczki

Do przygotowania domowych pierniczków potrzebujemy:

350 g mąki pszennej,

100 g miodu,

100 g masła,

80 g cukru pudru lub drobnego cukru,

1 jajka,

2 łyżek przyprawy do piernika,

1 łyżeczki sody oczyszczonej,

1 łyżki kakao,

szczypty soli.

Do dekoracji można wykorzystać lukier, roztopioną czekoladę, posypki lub posiekane orzechy.

Piernik i pierniczki – co warto o nich wiedzieć?

Jak przygotować pierniczki, które nie będą twarde?

Masło należy rozpuścić w niewielkim garnku razem z miodem i cukrem. Całość podgrzewamy na małym ogniu, aż składniki się połączą, a następnie odstawiamy do przestudzenia. Masa nie powinna być gorąca w momencie dodawania jajka. W dużej misce mieszamy mąkę, sodę oczyszczoną, kakao, przyprawę do piernika i sól. Następnie dodajemy jajko oraz przestudzoną masę maślaną. Wszystko dokładnie zagniatamy, aż powstanie jednolite, elastyczne ciasto. Jeżeli jest zbyt miękkie, można włożyć je na około 20–30 minut do lodówki.

Schłodzone ciasto rozwałkowujemy na grubość około 5–7 milimetrów. Za pomocą foremek wycinamy ulubione kształty i układamy je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.

Pierniczki pieczemy w temperaturze 175–180 stopni Celsjusza przez około 8–10 minut. Dokładny czas zależy od wielkości ciasteczek i piekarnika. Najważniejsze, aby ich nie przepiec. Po wyjęciu mogą wydawać się jeszcze delikatne, ale podczas stygnięcia lekko stwardnieją.

Co zrobić, żeby pierniczki pozostały miękkie?

Najważniejszą zasadą jest pilnowanie czasu pieczenia. Zbyt długie przebywanie w piekarniku sprawi, że ciasteczka będą twardsze i bardziej suche. Warto również nie dosypywać nadmiernej ilości mąki podczas wałkowania.

Po całkowitym wystudzeniu pierniczki najlepiej przełożyć do szczelnego metalowego lub szklanego pojemnika. Można je udekorować dopiero wtedy, gdy będą zimne. Jeżeli lukier lub czekolada nie zdążyły całkowicie zastygnąć, lepiej pozostawić ciasteczka na chwilę bez zamykania. Domowe pierniczki świetnie sprawdzą się nie tylko jako świąteczny deser, ale również jako drobny upominek. Wystarczy zapakować je do ozdobnego pudełka lub przezroczystego woreczka i przewiązać wstążką. To prosty sposób na przygotowanie czegoś własnoręcznie, co z pewnością przyda się podczas grudniowych spotkań z bliskimi.

Uwaga redakcyjna: przed publikacją warto zweryfikować aktualne rankingi imion oraz dostępność połączeń do Estonii. W artykule o choince celowo zaznaczyłam, że samo sąsiedztwo roślin nie jest szkodliwe, znaczenie mają przede wszystkim temperatura, światło i podlewanie.