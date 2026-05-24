Pepcolandia przeznacza 1 milion złotych na dotacje na rzecz dzieci

W zakończonym właśnie naborze do dziewiątej edycji programu grantowego pracownicy Pepco zgłosili 254 projekty. Ich wnioski stanowią punkt wyjścia do przyznania grantów o łącznej wartości 1 000 000 zł, dzięki którym co najmniej 200 organizacji będzie mogło zrealizować działania dla dzieci i młodzieży.

Co istotne, zdecydowana większość zgłoszeń, bo aż 217 pochodzi od pracowników sklepów. W jednym z nich, w Przasnyszu zespół zaproponował łącznie aż sześć różnych projektów, aktywnie identyfikując potrzeby lokalnego otoczenia. Osoby zgłaszające postawiły na zapewnienie dzieciom i młodzieży wartościowych aktywności w czasie wolnym. Wśród wszystkich tegorocznych projektów znalazły się organizacje lokalnych festynów rodzinnych m.in. z okazji Dnia Dziecka, pikników i zawodów sportowych, wyjazdy integracyjne, zajęcia łączące naukę i zabawę, warsztaty terapeutyczne, kino plenerowe, budowa ścieżki sensorycznej, ogrodu sensorycznego czy doposażenia placów zabaw.

Od inicjatyw lokalnych po realną zmianę

Wyniki poprzednich edycji pokazują znaczenie Pepcolandii. W ubiegłym roku tylko w Polsce zrealizowano 185 projektów, które objęły wsparciem ponad 20 tysięcy dzieci. Łącznie, od początku programu, w Polsce skorzystało z niego już ponad 54 tysiące beneficjentów, a w pozostałych krajach, gdzie była realizowana Pepcolandia – około 44 tysiące.

Pepcolandia wspiera realizację strategii społecznej odpowiedzialności Pepco, ukierunkowanej na wzmacnianie lokalnych społeczności, zwłaszcza poprzez wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży. Pracownicy zgłaszają pomysły na projekty i pomagają je realizować, dbając o to, by odpowiadały rzeczywistym lokalnym potrzebom.

Pepcolandia najlepiej oddaje sposób, w jaki chcemy działać jako firma – blisko ludzi i ich realnych potrzeb. Program opiera się na zaangażowaniu pracowników, którzy identyfikują lokalne wyzwania, inicjują współpracę z organizacjami działającymi w ich okolicy i często aktywnie uczestniczą w realizacji projektów. Co roku liczba zgłoszeń pokazuje rosnącą skalę zaangażowania i to, jak ogromny potencjał mają oddolne inicjatywy, jeśli tylko zapewnimy im przestrzeń i odpowiednie narzędzia – mówi Kasia Wilczewska, Head of Corporate Communication w Pepco.

Działania Pepco od lat konsekwentnie koncentrują się wokół inicjatyw, które realnie wpływają na dzieci i młodzież – wzmacniają ich pewność siebie, wspierają rozwój talentów i pasji, sprzyjają zdobywaniu nowych kompetencji oraz pomagają wyrównywać szanse rozwojowe.

Tegoroczna edycja Pepcolandii rozwija model oparty na zaufaniu do pracowników i przekonaniu, że lokalne działania mogą osiągnąć ogólnokrajowy, a nawet międzynarodowy zasięg.