Tego po Arynie Sabalence nikt się nie spodziewał. Białorusinka spróbowała swoich sił w nowej roli

Tenisistka z Białorusi była jedną z gwiazd otwierających Tydzień Mody. Zawodniczka zaprezentowała się w kreacji zaprojektowanej specjalnie dla marki Gucci przez Demnę. Na wybiegu towarzyszyli jej zarówno profesjonalni modele, jak i inne postaci znane ze świata sportu.

Słynna tenisistka w nowym żywiole. Lorenzo Musetti także wystąpił w Mediolanie

Na imprezie w Mediolanie ze środowiska tenisowego pojawił się również Lorenzo Musetti. Dla reprezentanta Włoch, podobnie jak w przypadku Sabalenki, był to zupełnie nowy i intrygujący sprawdzian z dala od sportowych zmagań.

Białoruska gwiazda doskonale odnalazła się w tej niecodziennej roli. Bez żadnego stresu przemieszczała się po wybiegu obok profesjonalistów z branży, przyciągając wzrok fotoreporterów. Jej silny charakter i pewność siebie tym razem błyszczały w otoczeniu blichtru i mody, a nie podczas zaciętych gemów na korcie.

Słynna zawodniczka na wybiegu. Gwiazda odwiedziła także San Siro

Dla Sabalenki był to absolutny debiut na Fashion Week. Obecność wiceliderki rankingu WTA w Mediolanie udowadnia, że granice między wielkim sportem a luksusową modą coraz bardziej się zacierają, a sportowcy z najwyższej półki chętnie brylują na wydarzeniach kulturalnych i towarzyskich. Oprócz modowych wrażeń, tenisistka znalazła również czas na wizytę na kultowym stadionie San Siro, gdzie śledziła z trybun mecz piłkarski między AC Milan a Lecce.

Sezon 2026 bez wielkoszlemowego tytułu. Sabalenka musiała uznać wyższość Rybakiny

Rok 2026 nie zakończył się dla Sabalenki zdobyciem trofeum wielkoszlemowego, chociaż dwukrotnie meldowała się w wielkim finale. Zarówno podczas Australian Open, jak i na nowojorskich kortach US Open, przegrała kluczowe pojedynki z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu odebrała jej również tytuł pierwszej rakiety świata w oficjalnym zestawieniu WTA.