Co tu się odpiernicza? Pepsi i Doritos nie czekają do grudnia i już ruszają ze świąteczną ofertą

Pierwsze świąteczne akcenty pojawiające się w sklepach jeszcze przed końcem lata jednych cieszą, innych wprawiają w lekkie niedowierzanie. Pepsi i Doritos podeszły do tego dobrze znanego momentu z przymrużeniem oka i zamiast odliczać do świąt, proponują zabawę jednym z najbardziej rozpoznawalnych smaków sezonu. Tym razem korzenne nuty piernika pojawiają się w dwóch zupełnie nowych odsłonach – w napoju typu cola bez cukru oraz w nachosach.

Piernik w napoju i nachosach? Czemu nie!

Pepsi Zero Cukru o smaku piernikowym łączy swój orzeźwiający smak z nutami korzennych przypraw. To kolejna propozycja marki inspirowana światem deserów, ale tym razem z wyraźnym akcentem końcówki roku. Efekt? Znajomy napój w świątecznej odsłonie, po który można sięgnąć, zanim na dobre rozpocznie się grudniowe odliczanie.

Z kolei Doritos o smaku piernikowym przenoszą te same korzenne skojarzenia do chrupiących, kukurydzianych nachosów. Ich sezonowy charakter podkreśla także forma – Doritos przybierają kształt choinek. To nieoczywiste połączenie wpisuje się w platformę marki „For the Bold”, która zachęca do odważnych wyborów, poznawania nowych smaków i wychodzenia poza utarte schematy.

Świąteczny żart zaczyna się we wrześniu

Nowe warianty Pepsi Zero Cukru i Doritos o smaku piernikowym pojawią się 23 września wyłącznie w sklepach Żabka. Z tej okazji w sklepach sieci ruszy akcja „Co tu się odpiernicza?”, promująca premierę produktów. W kolejnym etapie trafią do szerszej dystrybucji. Limitowane edycje będą dostępne do końca roku lub do wyczerpania zapasów. Akcja „Co tu się odpiernicza?” nie próbuje przyspieszyć świąt. Z przymrużeniem oka wykorzystuje ich coraz wcześniejszą obecność w naszej codzienności i zaprasza do odkrycia dobrze znanego smaku w nowych odsłonach. Świąteczne przygotowania mogą jeszcze poczekać, ale sezon na nieoczywiste połączenia właśnie się zaczyna.