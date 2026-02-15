Nie musisz wydawać fortuny. Kolagen przygotujesz w domu! Pomoże na zmarszczki i stawy

Kolagen, kluczowe białko dla skóry, kości i stawów, zaczyna spadać po 25. roku życia.

Zamiast drogich suplementów, możesz przygotować domowy kolagen z zaledwie trzech składników.

Poznaj prosty przepis na napój kolagenowy, który wzmocni stawy i pomoże w walce ze zmarszczkami!

Kolagen to najważniejsze białko strukturalne w ludzkim organizmie. Stanowi nawet około 30 proc. wszystkich białek w ciele i jest podstawowym budulcem skóry, stawów, kości, ścięgien, więzadeł oraz naczyń krwionośnych. Można powiedzieć, że działa jak "naturalne rusztowanie", które utrzymuje tkanki w dobrej kondycji. Problem polega na tym, że już po 25. roku życia produkcja kolagenu zaczyna stopniowo spadać. Z czasem skóra traci jędrność, pojawiają się zmarszczki, włosy i paznokcie stają się słabsze, a stawy mogą być mniej elastyczne. Z informacji przekazanych przez dr Bartka Kluczyńskiego wynika, że po skończeniu pięćdziesiątego roku życia zawartość kolagenu w naszej skórze spada aż o 1/4. Warto zatem zadbać o jego suplementację.

Czego potrzebuje nasza skóra, aby była jędrna? I co ma z tym wspólnego kolagen?

Tak zrobisz domowy kolagen! Wystarczą zaledwie trzy składniki

Z wiekiem produkcja kolagenu w organizmie spada, co prowadzi do powstawania zmarszczek, bólu stawów i osłabienia kości. Dlatego tak ważne jest dbanie o jego odpowiedni poziom w diecie. Wielu wybiera drogie specyfiki zawierające kolagen, które dostępne są w aptece i drogeriach. Jednak jego budżetową i równie dobrą wersję można przygotować samodzielnie w domu. Dr Bartek Kulczyński na swoim kanale na YouTube podał prosty przepis na kolagenowy napój, który składa się jedynie z trzech składników.

Do przygotowania napoju kolagenowego potrzebujemy:

1-2 łyżek żelatyny,

1,5 szklanki soku pomarańczowego (lub innego zawierającego duże ilości witaminy C, jak np. sok z czarnej porzeczki, grejpfruta, a nawet kiszonej kapusty)

1/4 szklanki zimnej wody.

Przygotowanie napoju kolagenowego jest niezwykle proste. Wystarczy żelatynę wsypać do zimnej wody i pozostawić ją na pięć minut aż napęcznieje (dzieje się tak, gdyż żelatyna pochłania wodę). Następnie wlewamy żelatynę do garnka i podgrzewamy, dokładnie mieszając, aby całkowicie się rozpuściła. Następnie przelewamy ją do soku pomarańczowego. Taki napój najlepiej jest wypić po przygotowaniu i spożywać go codziennie lub kilka razy w tygodniu.