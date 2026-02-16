Rossmann Run 2026 - znamy datę! Zdobądź 50% zniżki na zakupy

Rossmann Run z aplikacją 2026

Formuła Rossmann Run 2026 od lat się sprawdza i przyciąga tłumy. Zasada jest prosta: zakładasz buty, uruchamiasz aplikację i biegniesz tam, gdzie chcesz. Park, las, osiedle - pełna dowolność. Nie ma jednej trasy ani sztywnej godziny startu (poza biegiem w Łodzi). Liczy się ruch i dobra energia. A do tego każdy kilometr naprawdę się opłaca, ponieważ dostajesz za niego 5 proc. rabatu na zakupy w Rossmannie. Maksymalnie można wybiegać aż 50 proc. zniżki, pokonując 10 km.

Rossmann Run w Łodzi 2026

Dla tych, którzy pojawią się w Łodzi, przygotowano klasyczny bieg uliczny prowadzący m.in. Piotrkowską, Narutowicza czy Wschodnią. Na miejscu stanie też miasteczko biegowe z atrakcjami dla kibiców, strefą relaksu oraz specjalną strefą dla dzieci, znaną już Strefą Czyściochową. Uczestnicy biegu stacjonarnego mogą liczyć na pakiet startowy z techniczną koszulką, medalem, produktami od sponsorów i posiłkiem regeneracyjnym.

Zobacz też: Promocja na perfumy w Rossmann. Idealne zapachy dla niej i dla niego

Gorąca 100 Radia ESKA 2025

Rossmann Run 2026

Udział w Rossmann Run wymaga zapisów przez aplikację. Trzeba mieć zainstalowaną aplikację Rossmann PL, dołączyć do Klubu Rossmann i pobrać aplikację Rossmann Run, która rejestruje dystans.

Wpisowe jest symboliczne. To 5 zł, a cała kwota trafia na cele charytatywne. Podczas rejestracji można też wybrać konkretną fundację, którą chce się wesprzeć. Po zapisaniu każdy uczestnik otrzymuje unikalny numer startowy i może pobiec tylko raz. Musi to zrobić pieszo, bez rowerów, hulajnóg czy innych wspomagaczy.

Rossmann Run to nie tylko zabawa, ale też imponująca skala. Edycja 2025 przeszła do historii jako największy wirtualny bieg świata. Wzięło w niej udział ponad 375 tysięcy osób z całej Polski, które wspólnie przebiegły aż 3,5 miliona kilometrów. To dystans równy 87 okrążeniom Ziemi. Dzięki wpisowemu uczestników na konto Polskiego Komitetu Paralimpijskiego trafiło aż 2,8 mln zł. Nic dziwnego, że organizatorzy zapowiadają, że w 2026 roku emocje i frekwencja znów będą na podobnym poziomie.