Czym jest obrączkowe zaćmienie Słońca?

Obrączkowe zaćmienie Słońca zachodzi podczas nowiu, gdy Księżyc ustawia się między Ziemią a Słońcem. Ponieważ znajduje się wtedy w dalszej części swojej eliptycznej orbity, jego tarcza wydaje się mniejsza niż tarcza Słońca. W efekcie Księżyc nie zakrywa Słońca w całości, a wokół jego ciemnego dysku tworzy się jasna, lśniąca obręcz - stąd właśnie wzięła się malownicza nazwa "pierścień ognia". To jedno z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych, które potrafi na chwilę odmienić wygląd dziennego nieba.

Gdzie i kiedy podziwiać "pierścień ognia"?

Niestety, dla większości mieszkańców Europy, w tym Polski, zaćmienie Słońca 17 lutego 2026 roku nie będzie widoczne bezpośrednio. Najlepsze warunki do obserwacji tego niezwykłego spektaklu będą panować nad Antarktydą oraz nad Oceanem Południowym. Księżyc zasłoni około 96 procent tarczy słonecznej, tworząc idealny "pierścień ognia". Maksymalna faza obrączkowa potrwa około 2 minuty i 20 sekund.

Kluczowe momenty:

Początek zaćmienia częściowego: około godziny 10:56

Maksymalna faza "pierścienia ognia": około godziny 13:12

Koniec zaćmienia częściowego: około godziny 15:27

Mimo że z Polski nie ujrzymy tego zjawiska gołym okiem, miłośnicy astronomii z całego świata przygotowują transmisje online, dzięki którym każdy będzie mógł śledzić "pierścień ognia" na żywo, nie ruszając się z domu. To doskonała okazja, by poczuć magię kosmosu bez konieczności podróży na kraniec świata!

Bezpieczeństwo przede wszystkim: jak obserwować zaćmienie?

Choć obrączkowe zaćmienie Słońca 17 lutego nie będzie widoczne z Polski, warto przypomnieć o zasadach bezpiecznej obserwacji. Nigdy, pod żadnym pozorem, nie należy patrzeć bezpośrednio na Słońce bez odpowiedniej ochrony. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne, przydymione szkło czy płyty CD nie zapewniają wystarczającej ochrony i mogą trwale uszkodzić wzrok. Do bezpiecznej obserwacji potrzebne są specjalne okulary lub filtry przeznaczone do obserwacji Słońca. Jeśli planujesz oglądać zaćmienie przez teleskop lub lornetkę, upewnij się, że są one wyposażone w profesjonalne filtry słoneczne.

Co dalej? Nadchodzi kolejne spektakularne zaćmienie w 2026 roku!

Jeśli przegapisz "pierścień ognia" 17 lutego, nie martw się! Rok 2026 przyniesie nam jeszcze jedno, być może nawet bardziej ekscytujące wydarzenie. Już 12 sierpnia 2026 roku czeka nas całkowite zaćmienie Słońca, które będzie widoczne z wielu miejsc w Europie, w tym z Hiszpanii, Islandii i Grenlandii. W Polsce będziemy mogli podziwiać je jako głębokie zaćmienie częściowe, co również będzie niezapomnianym przeżyciem. Warto już teraz zaplanować, jak i gdzie będziesz obserwować ten kosmiczny spektakl!

