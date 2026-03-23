Naturopatka zdradza sposób na czyste owoce. Usuwa z nich szkodliwe związki

Naturopatka radzi, jak skutecznie myć owoce

Wiosną na sklepowych półkach królują truskawki, maliny i borówki. Zanim jednak te przysmaki trafią do naszych ust, musimy wiedzieć, jak je właściwie oczyścić. Zmycie piasku i owadów to jedno, ale na owocach czają się również pestycydy, zanieczyszczenia transportowe oraz groźne bakterie. Świadomość konieczności mycia owoców jest powszechna, zwłaszcza gdy pochodzą one z niesprawdzonego źródła. Na ich powierzchni mogą kryć się nie tylko toksyny, ale też jaja pasożytów, dlatego zwykła woda z kranu nie załatwi sprawy. Temat ten podjęła na Instagramie naturopatka Joanna Niwińska, która zaprezentowała najlepszy sposób na pozbycie się pestycydów z owoców. Kluczem do sukcesu jest wykorzystanie sody oczyszczonej.

"Soda oczyszczona usuwa 98% pestycydów z nieekologicznych owoców"

- zaznacza naturopatka w swoim wpisie.

Sposób na czyste owoce ze sklepu dzięki sodzie oczyszczonej

Aby owoce były bezpieczne do spożycia i zachowały swój naturalny aromat, warto stosować się do kilku reguł. Proces rozpocznij od starannego opłukania owoców w zimnej, bieżącej wodzie. Kolejnym krokiem jest przygotowanie specjalnej kąpieli, niezbędnej do eliminacji pestycydów i drobnoustrojów. Włóż owoce na kwadrans do roztworu sody oczyszczonej. W dużej misce połącz wodę z sodą, stosując proporcję: jedna łyżka stołowa sody na jeden litr wody. Ilość składników dopasuj do objętości naczyń i liczby owoców. Po upływie 15 minut owoce trzeba ponownie obmyć czystą wodą, a następnie osuszyć. Zastosowanie sody oczyszczonej do mycia owoców to powszechnie znany trik, który pomaga usunąć pestycydy, wosk oraz zabrudzenia. Ten łagodny, zasadowy środek świetnie radzi sobie z rozpuszczaniem wielu niepożądanych substancji.