Pech nie odpuszcza? Natychmiast wyrzuć z domu te rośliny doniczkowe. Ściągają nieszczęścia i niszczą harmonię

Takie rośliny w domu ściągają nieszczęścia. Natychmiast je wyrzuć
Spora grupa florystów i pasjonatów ogrodnictwa wierzy w magiczne właściwości domowej zieleni. Część z nich ma gwarantować obfitość i dobrobyt, jednak istnieją też zjawiskowe gatunki stanowiące istny magnes na problemy. Nawet zachowując zdrowy sceptycyzm, niektórzy omijają wybrane sadzonki szerokim łukiem, bojąc się ich destrukcyjnego wpływu na aurę w pomieszczeniach. Ludowe podania wyraźnie ostrzegają przed konkretnymi roślinami, które potrafią zrujnować panujący w domu spokój. Co istotne, liczy się nie tylko sama odmiana, ale przede wszystkim kondycja kwiatu. Kiedy w życiu mnożą się przeszkody, a w relacjach brakuje ciepła i równowagi, winowajcą mogą być stojące na parapetach zasuszone liście. Marniejące rośliny są bowiem uważane za zwiastun ogromnego pecha. Wystarczy, że zlekceważymy regularne nawadnianie i doprowadzimy do ich uschnięcia, wówczas należy bez skrupułów wyrzucić ją do kosza. Identyczna zasada dotyczy zwiędłych bukietów, które według starych opowieści są gwarancją rychłych kłopotów i życiowych tragedii.
Kaktusy, monstery i wrzosy na cenzurowanym. Te rośliny doniczkowe to magnes na pecha
Niezwykle efektowne rośliny i kwiaty potrafią skrywać w sobie mroczną naturę. Osoby wierzące w przesądy ludowe powinny absolutnie zrezygnować z eksponowania ich w salonie czy sypialni, co zapobiegnie gromadzeniu się złej energii. Lista najpopularniejszych, ale wyjątkowo niefortunnych gatunków obejmuje następujące pozycje:
- hibiskus,
- hoja,
- wrzos,
- kaktus,
- monstera.
Skąd wzięły się wierzenia o pechowej zieleni?
Ludowe przesądy powiązane z florą wywodzą się bezpośrednio ze starożytnych legend oraz mitycznych podań. Niemal we wszystkich zakątkach globu pędy i liście stanowiły fundamentalny element codzienności, obrastając w liczne mitologiczne interpretacje. Świetnym tego przykładem jest popularny fikus, który w wybranych społecznościach uchodził za przeklęty ze względu na toksyczne soki, wywołujące silne reakcje alergiczne u ludzi. Z kolei mroczna symbolika paproci wynikała głównie z jej naturalnego środowiska występowania. Ukryte w gęstym cieniu i wilgotnym półmroku liście jednoznacznie utożsamiano z czarną magią oraz gromadzeniem w pełni toksycznej, niekorzystnej aury.