Masz szerokie ramiona? Ten fason bluzki może pięknie wyrównać proporcje sylwetki

Odpowiednio dobrany fason bluzki może sprawić, że sylwetka będzie wyglądała bardziej proporcjonalnie i harmonijnie, bez konieczności rezygnowania z ulubionego stylu.

Przy wyborze ubrań warto zwracać uwagę na to, w jaki sposób krój układa się na górnej części sylwetki i gdzie kieruje wzrok.

Niektóre fasony mogą optycznie dodawać objętości w miejscach, które chcemy delikatnie zrównoważyć, dlatego warto świadomie dobierać detale i materiały.

Duże znaczenie ma również zestawienie góry z dołem stylizacji, ponieważ odpowiednie proporcje całego stroju mogą korzystnie wpłynąć na wygląd sylwetki.

Jeśli masz szersze ramiona i zależy ci na optycznym zrównoważeniu sylwetki, warto zwrócić uwagę na bluzki, które nie dodają dodatkowej objętości w górnej części ciała.

Postaw na miękkie linie

Dobrym wyborem mogą być bluzki z dekoltem w kształcie litery V. Pionowa linia dekoltu optycznie wydłuża górną część sylwetki i kieruje uwagę w stronę środka ciała.

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Ciekawie sprawdzają się również modele o miękkim, lejącym materiale. Nie tworzą dodatkowej, sztywnej konstrukcji na ramionach, dzięki czemu sylwetka może wyglądać lżej.

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Warto natomiast ostrożnie podchodzić do bardzo mocno zaznaczonych poduszek na ramionach, szerokich rękawów zaczynających się dokładnie w najszerszym miejscu ramion czy dużych aplikacji w tej części bluzki.

Fason to nie wszystko

Nie oznacza to oczywiście, że osoby o szerokich ramionach muszą rezygnować z określonych fasonów. Najważniejsze jest to, w czym czujesz się dobrze. Jeśli lubisz oversize, możesz po prostu zadbać o zachowanie równowagi w pozostałej części stylizacji. Dobrym sposobem jest zestawienie luźniejszej góry z bardziej dopasowanym dołem albo odwrotnie. Dzięki temu sylwetka nie zostaje całkowicie ukryta pod dużą ilością materiału. Moda daje mnóstwo możliwości. Wystarczy potraktować fasony jako narzędzie do stworzenia proporcji, które najbardziej ci odpowiadają.