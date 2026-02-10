Tak ma na imię syn Olgi Frycz. Symbolizuje ambicje, wrażliwość i intuicję

Olga Frycz, po zaręczynach z Albertem Kosińskim, ogłosiła w 2025 roku, że spodziewa się syna.

Aktorka zdradziła, że syn urodzi się w lutym i otrzyma imię Jan, co spotkało się z entuzjazmem fanów.

Maluch przyszedł na świat 6 lutego 2026 roku, a Olga Frycz podzieliła się szczęśliwą nowiną na Instagramie.

Imię wybrane przez Olgę Frycz, symbolizuje siłę charakteru, mądrość, empatię i ponadczasowość.

Uwielbiana przez wielu Olga Frycz od dłuższego czasu pokazuje w mediach społecznościowych, że jej życie prywatne układa się naprawdę wspaniale. Aktorka tworzy szczęśliwy związek z Albertem Kosińskim, z którym zaręczyła się na początku 2025 roku. Kilka miesięcy później zakochani podzielili się kolejną radosną nowiną. Olga ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Informacja spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów, którzy od lat kibicują aktorce nie tylko w życiu zawodowym, ale także prywatnym.

Jeszcze w sierpniu Olga Frycz zdradziła, że na świecie pojawi się synek, a przy okazji uchyliła rąbka tajemnicy dotyczącego terminu porodu.

Radosna historia doczekała się pięknej kontynuacji już na początku 2026 roku. Olga Frycz przekazała szczęśliwą wiadomość, publikując zdjęcie z porodówki na swoim Instagramie. Okazało się, że jej ukochany syn przyszedł na świat 6 lutego. Przy okazji aktorka zdradziła również imię malucha.

Zobacz też: To imię kojarzy się ze starszymi osobami. Mało kto nazywa tak teraz dzieci

2026_02_03 ESKA - KIZO WYWIAD TT4

Imię Jan

Olga i Albert zdecydowali się nazwać swojego ukochanego synka Jan. Jest to jedno z najstarszych i najbardziej uniwersalnych imion, które od wieków nie traci na popularności. Jan kojarzy się z siłą charakteru, ambicją i wewnętrzną równowagą, ale jednocześnie z dużą wrażliwością na potrzeby innych. W symbolice imion Jan często opisywany jest jako osoba intuicyjna, potrafiąca słuchać i wyciągać wnioski, a przy tym konsekwentnie dążąca do celu. To imię niesie w sobie spokój, stabilność i poczucie bezpieczeństwa, czyli wartości, które wielu rodziców uznaje dziś za szczególnie ważne.

Nie bez znaczenia jest też ponadczasowość Jana. Pasuje zarówno do dziecka, jak i do dorosłego mężczyzny, brzmi dobrze w każdej epoce i nie poddaje się chwilowym modom. Być może właśnie dlatego Olga Frycz postawiła na klasykę, która łączy tradycję z głębokim znaczeniem. Jan to imię, które symbolizuje mądrość, empatię i siłę wewnętrzną, a te cechy doskonale wpisują się w wartości, jakie coraz częściej podkreślają współcześni rodzice.

Zobacz galerię: Imiona, które śmieszą obcokrajowców. Ich znaczenie wywołuje ogromne zdziwienie