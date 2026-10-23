Lila Janowska spotka się z fanami w Westfield Arkadia! Już w sobotę wyjątkowe meet & greet podczas Westfield Days.

Już w najbliższą sobotę, 24 października, w Westfield Arkadia odbędzie się spotkanie z Lilą Janowską! Popularna twórczyni internetowa spotka się z fanami w godzinach 14:00–16:00 w ramach Westfield Days. W programie zaplanowano meet & greet oraz rozmowę o pasjach, inspiracjach i rozwijaniu własnych zainteresowań. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Autor: Havas/ Materiały prasowe