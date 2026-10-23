Lila Janowska spotka się z fanami w Westfield Arkadia! Już w sobotę wyjątkowe meet & greet podczas Westfield Days.

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-10-23 17:44

Już w najbliższą sobotę, 24 października, w Westfield Arkadia odbędzie się spotkanie z Lilą Janowską! Popularna twórczyni internetowa spotka się z fanami w godzinach 14:00–16:00 w ramach Westfield Days. W programie zaplanowano meet & greet oraz rozmowę o pasjach, inspiracjach i rozwijaniu własnych zainteresowań. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Westfield Arkadia odbędzie się spotkanie z Lilą Janowską
Autor: Havas/ Materiały prasowe

Spotkanie z Lilą Janowską będzie jednym z głównych punktów tegorocznych Westfield Days w Westfield Arkadia. To okazja, by zobaczyć twórczynię na żywo, wziąć udział w meet & greet i posłuchać rozmowy o tym, co inspiruje ją na co dzień, skąd czerpie energię do działania i dlaczego warto próbować nowych rzeczy.

Westfield Days to także trzy dni pełne bezpłatnych atrakcji, które potrwają od 22 do 24 października. Na odwiedzających czekają m.in. makijażowe metamorfozy inspirowane muzyką, kreatywne warsztaty personalizacji etui na telefon, strefa Pet Care & Self Care z produktami Rituals oraz gry w klimacie salonów arcade. Nie zabraknie również możliwości zdobycia upominków od marek e.l.f., Rituals i Lindt.

Najważniejsze informacje:

  • Spotkanie z Lilą Janowską – meet & greet i rozmowa o pasjach
  • Kiedy: Sobota, 24 października, godz. 14:00–16:00
  • Gdzie: Westfield Arkadia, Warszawa

 

Westfield Days: 22–24 października, godz. 12:00–20:00

Wstęp bezpłatny. Atrakcje dostępne dla uczestników programu Westfield Club

 

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