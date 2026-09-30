Idziesz na grzyby? Takich ubrań stanowczo unikaj. Szybko przyciągniesz kleszcze

Podczas grzybobrania kluczowe jest zakrycie jak największej powierzchni ciała.

Wbrew popularnym mitom, kolor ubrania nie wpływa na przyciąganie kleszczy; jasna odzież może wręcz ułatwić ich dostrzeżenie.

Stosuj się do kilku kluczowych zasad, aby nie narazić się na atak kleszczy.

W internecie można znaleźć wiele porad sugerujących, że określone kolory odzieży działają na kleszcze niczym magnes. Brzmi niepokojąco, ale nauka nie potwierdza takiej zależności. Nie ma dowodów na to, że biały, beżowy czy inny konkretny kolor zwiększa ryzyko kontaktu z kleszczem. Co więcej, jasna garderoba może okazać się podczas grzybobrania bardzo praktyczna. Na białych czy pastelowych spodniach znacznie łatwiej dostrzec niewielkiego, ciemnego pajęczaka. A szybkie zauważenie kleszcza daje szansę na usunięcie go, zanim zdąży się wkłuć.

Jak ubrać się na grzyby? Tego lepiej unikaj

Problemem jest przede wszystkim odsłonięta skóra. Kleszcze bytują między innymi w trawie, liściach i niskiej roślinności. Nie skaczą z drzew na człowieka - mogą natomiast zaczepić się o ubranie, gdy przechodzimy przez zarośla. Najważniejsza zasada jest prosta: im mniej odsłoniętej skóry, tym lepiej. Wybierając się do lasu, warto założyć długie spodnie, bluzę lub koszulę z długim rękawem oraz zakryte obuwie. Nogawki można dodatkowo wsunąć w skarpetki, a koszulkę w spodnie. Takie rozwiązanie utrudnia kleszczom przedostanie się bezpośrednio na skórę. Dlatego podczas wyprawy do lasu należy zapomnieć o krótkich spodenkach i T-shircie z krótkim rękawem oraz sandałkach i odkrytych stopach. Ubrania te odsłaniają zbyt dużo skóry, co przyciąga kleszcze.

#MuratorOgroduje: Rośliny odstraszające kleszcze

Repelent i kontrola po powrocie

Sam odpowiedni strój to jeszcze nie wszystko. Przed wyjściem można zastosować środek odstraszający kleszcze, zgodnie z instrukcją producenta. Przy dłuższym pobycie w lesie dodatkową ochronę mogą zapewnić ubrania lub wyposażenie zabezpieczone preparatem zawierającym 0,5 proc. permetryny. Nie należy jednak stosować permetryny bezpośrednio na skórę. Po powrocie do domu nie warto od razu odwieszać kurtki do szafy. Ubranie należy dokładnie obejrzeć, a następnie sprawdzić całe ciało. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na pachy, pachwiny, okolice pasa, pępek, zgięcia kolan, okolice uszu i skórę głowy. Pomocny może być również prysznic niedługo po powrocie.

Stosuj się do tych zasad, aby ograniczyć atak kleszczy

Wybierając strój na grzybobranie, nie trzeba obawiać się konkretnego koloru. Nie ma podstaw, by twierdzić, że kleszcze szczególnie upodobały sobie białe czy ciemne ubrania. Znacznie ważniejsze jest zakrycie skóry, stosowanie odpowiedniego repelentu oraz dokładne obejrzenie ciała i odzieży po spacerze.

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