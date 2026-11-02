Kompetencje? Z życia wzięte! Westfield Mokotów zaprasza na warsztaty dla kobiet, które pomagają dostrzec wartość umiejętności zdobywanych na co dzień

Kompetencje, które zdobywamy każdego dnia

Powrót do aktywności zawodowej po dłuższej przerwie może wiązać się z pytaniami o to, jak opowiedzieć o swoim doświadczeniu i co wpisać do CV, gdy ostatnie lata upłynęły poza formalnym zatrudnieniem. Tymczasem swoje kompetencje rozwijamy nie tylko w pracy czy podczas szkoleń. Wiele z nich zdobywamy również na co dzień np. zarządzając czasem i budżetem, rozwiązując nieprzewidziane problemy, organizując życie rodzinne czy koordynując wiele spraw jednocześnie.

Właśnie na tych doświadczeniach skupią się warsztaty „Kompetencje? Z życia wzięte!”. Ich celem jest zmiana perspektywy: zamiast koncentrować się na przerwie w CV, uczestniczki przyjrzą się temu, co w tym czasie robiły, czego się nauczyły i jakie umiejętności mogą wykorzystać w życiu zawodowym. Praktyczne ćwiczenia i konkretne przykłady pomogą im rozpoznać swoje mocne strony, nazwać posiadane kompetencje i przedstawić je w sposób, który będzie zrozumiały i przekonujący również dla potencjalnych pracodawców.

Nowa perspektywa na zawodową przyszłość

Spotkanie będzie okazją do uporządkowania własnych doświadczeń i spojrzenia na nie bez umniejszania ich znaczenia. Bo przerwa w zatrudnieniu nie musi oznaczać przerwy w rozwijaniu siebie, a umiejętności zdobyte poza biurem mogą być wartościowym elementem zawodowej historii.

Warsztaty poprowadzi Patrycja Sawicka-Sikora – psycholożka biznesu, wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS, certyfikowana coach, trenerka i ekspertka Sukcesu Pisanego Szminką. Specjalizuje się m.in. w rozwoju kariery zawodowej, budowaniu dobrostanu w pracy i rozwijaniu kompetencji. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla firm oraz organizacji, wspierając uczestników w odkrywaniu potencjału i świadomym planowaniu zawodowej przyszłości.

Współpraca z Sukcesem Pisanym Szminką oraz T-Mobile pozwala połączyć doświadczenie organizacji działającej na rzecz kobiet z praktycznym wymiarem spotkania, które ma pomóc uczestniczkom pewniej spojrzeć na swoje możliwości i kolejne kroki na rynku pracy.

Wydarzenie jest bezpłatne, natomiast obowiązują zapisy: TUTAJ

Szczegóły wydarzenia:

Miejsce: Westfield Mokotów, T-Mobile | Magenta Experience Center, poziom 0

Termin: 7 listopada, 11:00-13:00

Wstęp: bezpłatny

Obowiązują zapisy: Kompetencje? Z życia wzięte!