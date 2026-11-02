Foxy poszukuje największego „Domowego Rozrabiaki”!

Wystarczy chwila nieuwagi lub wyjście do pracy, aby pupil zrobił w domu prawdziwe tornado. Rozwinięta w całym korytarzu rolka papieru, przekopane doniczki czy znikające skarpetki to codzienność doskonale znana każdemu opiekunowi psa lub kota. Zamiast załamywać ręce nad domowym bałaganem, marka Foxy proponuje spojrzenie na te sytuacje z przymrużeniem oka. Konkurs powstał z myślą o celebracji autentycznych, pełnych energii momentów i pokazaniu, że w małych psotnikach kryje się mnóstwo nieodpartego uroku.

Zasady udziału są bardzo proste i stawiają na humorystyczne, codzienne sytuacje z życia opiekunów zwierząt. W ramach zadania konkursowego, uczestnicy muszą opublikować pod postem konkursowym na profilu marki Foxy na Facebooku zdjęcia swojego pupila w roli „rozrabiaki” wraz z krótkim opisem sytuacji i zamieszania, które wywołał. Warunkiem koniecznym jest również oznaczenie profilu wybranego schroniska lub fundacji, do której w przypadku wygranej trafi zapas produktów marki Foxy. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 listopada.

Dla autorów najciekawszych historii przygotowano pulę nagród, która trafi łącznie do 10 laureatów. Nagrodą główną za zajęcie pierwszego miejsca jest profesjonalna sesja zdjęciowa zrealizowana we współpracy z magazynem „Zwierciadło”, połączona z publikacją zdjęć w magazynie. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca przewidziano upominki dopasowane do potrzeb czworonoga: voucher na pakiet pielęgnacyjny w psim SPA lub solidny drapak dla kota. Zwycięzcy otrzymają również pamiątkowe dyplomy “Domowego Rozrabiaki” oraz zestawy produktów Foxy.

Autor: Foxy/ Materiały prasowe

Laureaci I, II i III miejsca wskażą schronisko lub fundację dla zwierząt, do której powędruje pakiet produktów Foxy, dzięki temu wygrana łączy się z realną pomocą dla potrzebujących czworonogów.

Wsparcie dla schronisk wpisuje się w szersze wartości marki Foxy, oparte na transparentności i trosce o środowisko. W codziennej działalności marki dużą rolę odgrywa zrównoważony rozwój – produkty powstają z surowców pozyskanych z odpowiedzialnie zarządzanych, certyfikowanych źródeł, z poszanowaniem ekologicznych standardów oraz dbałością o ograniczanie wpływu na otoczenie.

Szczegółowe informacje, regulamin akcji oraz post konkursowy dostępne są na oficjalnym profilu marki Foxy na Facebooku. Zgłoszenia można przesyłać do 29 listopada do końca dnia – to wyjątkowa okazja, aby codzienne psoty pupila zamienić w pamiątkową sesję, atrakcyjne nagrody oraz realne wsparcie dla zwierząt w potrzebie.

Zgłoszenia zbierane pod linkiem: https://www.facebook.com/Foxy.Polska/posts/pfbid0BjhwuSAaqnYa7NnTA5yPu5prYSfBmbQvCJzcawPA5qUMUPqT324YW3NiytQKFx4sl