70% Polaków uważa, że zdrowe odżywianie jest zbyt kosztowne. Co na to eksperci?

Dbanie o sposób odżywiania jest dziś jednym z kluczowych elementów codziennego życia Polaków. Aż 84% respondentów badania przeprowadzonego we wrześniu br. deklaruje, że zdrowe odżywianie jest dla nich ważne lub bardzo ważne. Jednocześnie tylko 56% uważa, że rzeczywiście odżywia się zdrowo. To pokazuje, że choć Polacy chcą dbać o dietę, codzienne wyzwania często utrudniają realizację tych deklaracji.

Zdrowe odżywianie kontra domowy budżet

Dla wielu Polaków największą przeszkodą w zdrowym odżywianiu pozostają koszty. Przekonanie, że zdrowa żywność jest droga, podziela aż 70% badanych. Tymczasem zdrowa dieta nie musi oznaczać wysokich wydatków.

Zawsze zachęcam, żeby nie patrzeć na cenę pojedynczego produktu, ale na to, ile wartości odżywczej i sytości otrzymujemy za wydaną złotówkę. Dobrym punktem odniesienia przy komponowaniu posiłków jest Talerz Zdrowego Żywienia, gdyż jego zasady można realizować również przy ograniczonym budżecie, dbając o odpowiedni udział warzyw i owoców, produktów zbożowych oraz różnorodnych źródeł białka. Dobrym przykładem są kasze, płatki owsiane, jajka, produkty mleczne, warzywa korzeniowe i sezonowe czy też mrożone. Są to produkty o wysokiej gęstości odżywczej, które pozwalają dobrze zbilansować dietę bez nadmiernego zwiększania jej kosztu” – doradza dr Katarzyna Wolnicka, specjalistka dietetyki oraz ekspertka think tanku Żywność dla Przyszłości.

Kluczowe znaczenie ma więc nie tylko budżet, ale również wiedza i umiejętność komponowania codziennych posiłków.

Zdrowa dieta zaczyna się od wiedzy

To właśnie brak wiedzy i umiejętności został wskazany przez respondentów jako kolejne utrudnienie dla osób, chcących jeść lepiej. Aż 58% z nich wskazało, że trudność sprawia im odpowiednie bilansowanie diety oraz dostarczanie organizmowi zalecanych ilości składników odżywczych, takich jak białko, błonnik czy zdrowe tłuszcze.

Badania pokazują, że około 80% Polaków spożywa za mało błonnika, mimo że odgrywa on istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego i pomaga utrzymać zbilansowaną dietę. Niemniej istotnym składnikiem jest białko. Choć jego znaczenie dla organizmu jest powszechnie znane, w praktyce wielu konsumentom trudno jest dostarczyć odpowiednią ilość tego składnika każdego dnia” – komentuje Katarzyna Woźnicka, ekspertka ds. żywienia człowieka, Starsza Kierownik ds. Naukowych i Żywieniowych w dziale Badań i Innowacji w grupie spółek DANONE.

Problem dotyczy zarówno osób żyjących w ciągłym pośpiechu, które nie mają czasu na przygotowywanie pełnowartościowych posiłków, jak i osób aktywnych fizycznie, których zapotrzebowanie na białko jest wyższe.

Gdzie szukać rzetelnych źródeł informacji?

Dodatkowym wyzwaniem w komponowaniu odpowiednio zbilansowanej diety jest natłok informacji dotyczących żywienia. Aż 55% respondentów wskazało, że ich nadmiar sprawia, że czują się zagubieni w gąszczu diet, zaleceń i porad żywieniowych. W efekcie coraz trudniej odróżnić wiedzę opartą na faktach od chwilowych trendów czy niesprawdzonych rekomendacji. Dlatego kwestie związane z żywieniem warto konsultować z wykwalifikowanymi ekspertami, takimi jak dietetycy czy lekarze. Jednocześnie należy pamiętać, że zdrowy styl życia to nie tylko odpowiednio zbilansowana dieta, ale również regularna aktywność fizyczna, dopasowana do możliwości i potrzeb organizmu, oraz właściwe nawodnienie, które wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu każdego dnia.

Odpowiedź na potrzeby współczesnych konsumentów

Danone od lat konsekwentnie rozwija ofertę produktową tak, aby jeszcze lepiej odpowiadała na potrzeby konsumentów poszukujących produktów smacznych, wartościowych i wspierających zdrowy styl życia. Jak pokazuje raport Niesiemy zdrowie poprzez żywność w ostatnich latach działania obejmowały m.in. wprowadzanie na rynek nowych propozycji, w tym szczególnie produktów funkcjonalnych. Wśród nich są m.in. jogurty Activia z błonnikiem, które łączą wapń z probiotykami, by wspierać zdrowie jelit i zadbać o komfort trawienia, a także Activia kefiry jogurtowe, wyprodukowane przy użyciu 16 szczepów kultur bakterii, odpowiednie dla osób dbających o zdrowie jelit. Innowacją jest również marka YoPRO oferująca wysokobiałkowe produkty, które mogą stanowić wygodne wsparcie dla osób poszukujących prostych sposobów na uzupełnianie białka w ciągu dnia. Rozwój takich produktów wpisuje się w oczekiwania konsumentów poszukujących rozwiązań, które ułatwiają zdrowe odżywianie bez konieczności rezygnacji ze smaku czy wygody.