Kolejność mycia pod prysznicem ma kluczowe znaczenie. Lekarz ostrzega przed popularnym błędem

Nawyki higieniczne mogą nieświadomie pogarszać stan twojej cery.

Ekspert wskazuje, że harmonogram mycia poszczególnych partii ciała jest istotny.

Rozpoczynanie prysznica od mycia ciała zamiast włosów może skutkować trądzikiem na plecach.

Rutyna, która może zaszkodzić

Codzienny prysznic to dla wielu z nas chwila relaksu i moment, by zmyć z siebie trudy dnia. Wydaje się, że w tej materii nie da się niczego zepsuć, a jednak rutyna bywa zwodnicza. Często nieświadomie popełniamy gafy – od zbyt gorącej wody, która wysusza naskórek, po agresywne tarcia ręcznikiem, które naruszają barierę ochronną. Pamiętajmy też o higienie samych akcesoriów, bo wilgotne gąbki to raj dla bakterii. Okazuje się jednak, że to nie jedyne pułapki czyhające w kabinie prysznicowej. Znany z Instagrama lekarz Adrian Sznajder wziął na tapet kolejność wykonywanych czynności i wytknął internautom błąd, który może słono kosztować naszą skórę.

Plecy pełne niespodzianek

Kluczowa okazuje się logistyka mycia. Jeśli twoja rutyna zakłada szorowanie ciała, a dopiero potem zabierasz się za pielęgnację skóry głowy, możesz nieświadomie fundować sobie problemy estetyczne. Szampony i odżywki, spływając po umytej już skórze, zostawiają osad, który zatyka pory. Efektem takiego działania są często uporczywe krostki na plecach, z którymi walka bywa długa i męcząca. Mechanizm ten dokładnie wyjaśnia w sieci popularny medyk, Adrian Sznajder.

U niektórych osób, które mają skłonność do pryszczy, resztki szamponu i odżywki spływające po plecach i ramionach podczas prysznica mogą nasilać zmiany skórne, takie jak pryszcze, zapalenie mieszków włosowych czy tzw. trądzik kosmetyczny

- pisze w swoim poście @doktor.adrian1.

Medyk nie tylko teoretyzuje, ale też obrazowo pokazuje, jak wygląda skóra potraktowana w niewłaściwej kolejności. Warto więc zmienić nawyki i najpierw zadbać o fryzurę, a dopiero potem dokładnie umyć resztę ciała, zmywając przy okazji wszelkie pozostałości kosmetyków do włosów.

