Ze zmywarki śmierdzi? Wystarczy jedna miseczka na górnej półce, a pleśń i brzydki zapach zniknie

Ignorowanie czyszczenia zmywarki to prosta droga do rozwoju pleśni i nieprzyjemnych zapachów w kuchni.

Istnieje tani, ekologiczny środek, który skutecznie walczy z brudem i kamieniem, a każdy ma go w domu.

Wystarczy wstawić miseczkę z tym płynem na górną półkę i włączyć odpowiedni program, by sprzęt lśnił jak nowy.

Ocet wkracza do akcji. Tani sposób na brud

Zmywarka to cichy bohater kuchni, ale nawet herosi potrzebują czasem regeneracji. Zaniedbanie higieny tego urządzenia to niestety prosta droga do rozwoju pleśni i gromadzenia się resztek jedzenia. Jeśli po otwarciu drzwiczek uderza cię nieprzyjemny zapach, a talerze są niedomyte, czas zakasać rękawy. Nie musisz jednak wydawać fortuny na specjalistyczne detergenty. Z pomocą przychodzi ocet. Ten kuchenny płyn nie tylko usunie brud, ale też zdezynfekuje wnętrze, sprawiając, że zmywarka będzie idealnie czysta.

Czyszczenie zmywarki i jej zakamarków

Zanim jednak zafundujesz zmywarce czyszczenie, musisz zadbać o jej poszczególne elementy, w których burd również lubi się gromadzić. Na pierwszy ogień idzie filtr – to tam zbiera się najwięcej kulinarnych odpadów. Wyjmij go, rozłóż na części pierwsze i zafunduj mu kąpiel w gorącej wodzie z octem. Po kwadransie wyszoruj szczoteczką. Nie zapomnij o ramionach spryskiwaczy – jeśli ich otwory są zatkane, woda nie dotrze tam, gdzie powinna (tu idealnie sprawdzi się wykałaczka). Na koniec przetrzyj uszczelki gąbką z płynem. To niezbędna rozgrzewka przed głównym biegiem o czystość.

Jak wyczyścić zmywarkę octem. Procedura krok po kroku

Jak wyczyścić zmywarkę octem? Ocet dzięki swojemu kwasowemu odczynowi świetnie radzi sobie z kamieniem i tłuszczem, działając jak naturalny odkamieniacz. Jak przeprowadzić tę operację? Wlej około 200 ml octu do niewielkiej miseczki i postaw ją stabilnie na górnej półce zmywarki. Zamknij drzwiczki i ustaw program z wysoką temperaturą – minimum 60 stopni Celsjusza to klucz do sukcesu. Po takim zabiegu twoja zmywarka będzie nie tylko lśnić, ale też pachnieć świeżością, gotowa na kolejne kulinarne wyzwania.