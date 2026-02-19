Kobiety spod tego znaku zodiaku najczęściej wracają do byłych. Lista jest długa

Odkryj, co naprawdę kryje się za decyzją o powrocie do byłego partnera.

Sprawdź, czy gwiazdy i psychologia są po Twojej stronie.

Dowiedz się, kiedy warto dać drugą szansę, a kiedy uciekać.

Poznaj kroki do zbudowania zdrowej relacji - albo do definitywnego pożegnania.

Powrót do byłego partnera to temat, który budzi mieszane uczucia. Z jednej strony daje nadzieję na drugi start, z drugiej strach przed powtórką starych błędów. Co ciekawe, lista znaków zodiaku, które najczęściej wracają do byłych, jest długa i obejmuje naprawdę różne osobowości.

Astrologia od lat bada schematy zachowań w miłości, a jednym z powtarzających się motywów jest właśnie powrót do dawnych związków. Kobiety, które silnie przeżywają emocje i mocno przywiązują się do wspomnień, łatwiej ulegają impulsowi ponownego kontaktu z byłym partnerem.

Zobacz też: To imię lada moment zniknie. Było popularne w PRL-u, ale teraz nikt nie nazywa tak dzieci

Astrologia a chęć ponownego kontaktu z eks

W przypadku wybranych znaków zodiaku czas działa jak filtr. Z pamięci znikają konflikty i trudne chwile, a na pierwszy plan wychodzą romantyczne momenty i poczucie bliskości. Dlatego pojawia się myśl, że może tym razem się uda. Horoskopy sugerują, że niektóre znaki zodiaku naturalnie kierują się sercem, a nie chłodną analizą faktów, co sprawia, że wracanie do przeszłych relacji jest dla nich niemal wpisane w osobowość.

2026_02_18 ESKA - ROXIE WEGIEL WYWIAD, HANCZAK

Te znaki zodiaku najczęściej wracają do byłych

Na szczycie tej listy znajduje się Rak. Kobieta tego znaku żyje emocjami i wspomnieniami. Nawet jeśli związek był burzliwy, trudno jej go definitywnie zakończyć, szczególnie jeśli dawał poczucie bezpieczeństwa i bliskości.

Ryby, romantyczne i idealistyczne, mają tendencję do wymazywania trudnych momentów z pamięci, zostawiając w niej jedynie dobre chwile i marzenia o idealnej miłości.

Wagi często wracają do dawnych partnerów, bo nie znoszą chaosu emocjonalnego i samotności. Powrót bywa dla nich próbą przywrócenia równowagi i komfortu.

Byki, choć praktyczne, przywiązują się do stabilności i znanych schematów. Wolą bezpieczne wspomnienia niż ryzyko nowej, niepewnej relacji.

Skorpiony, mimo dumy i uporu, kierują się intensywnymi emocjami, jeśli uczucie nie wygasło, wracają, licząc na głębsze połączenie, tym razem bez wcześniejszych błędów.

Widać, że powroty do byłych mają wiele wspólnego z charakterem, emocjonalnością i sposobem przeżywania relacji, a gwiazdy jedynie pokazują, które kobiety najczęściej dają szansę przeszłości, nawet jeśli wcześniej kończyła się ona dramatycznie lub pełna była wyzwań.

Zobacz galerię: Imiona, które śmieszą obcokrajowców. Ich znaczenie wywołuje ogromne zdziwienie