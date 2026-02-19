Kobiety spod tego znaku zodiaku najczęściej wracają do byłych. Lista jest długa

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-02-19 12:05

Powrót do eks to temat, który wzbudza ogromne emocje. Jedni uważają, że każdy zasługuje na druga szansę, inni jak mantrę powtarzają, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Psycholodzy wskazują na przywiązanie i sentyment, z kolei astrolodzy podkreślają rolę znaków zodiaku w podejmowaniu decyzji emocjonalnych. Niektóre kobiety naturalnie częściej dają szansę dawnej miłości, kierując się wspomnieniami, tęsknotą za bezpieczeństwem czy potrzebą zamknięcia przeszłości.

kobieta

i

Autor: Wygenerowane przez AI
  • Odkryj, co naprawdę kryje się za decyzją o powrocie do byłego partnera.
  • Sprawdź, czy gwiazdy i psychologia są po Twojej stronie.
  • Dowiedz się, kiedy warto dać drugą szansę, a kiedy uciekać.
  • Poznaj kroki do zbudowania zdrowej relacji - albo do definitywnego pożegnania.

Powrót do byłego partnera to temat, który budzi mieszane uczucia. Z jednej strony daje nadzieję na drugi start, z drugiej strach przed powtórką starych błędów. Co ciekawe, lista znaków zodiaku, które najczęściej wracają do byłych, jest długa i obejmuje naprawdę różne osobowości.

Astrologia od lat bada schematy zachowań w miłości, a jednym z powtarzających się motywów jest właśnie powrót do dawnych związków. Kobiety, które silnie przeżywają emocje i mocno przywiązują się do wspomnień, łatwiej ulegają impulsowi ponownego kontaktu z byłym partnerem.

Zobacz też: To imię lada moment zniknie. Było popularne w PRL-u, ale teraz nikt nie nazywa tak dzieci

Astrologia a chęć ponownego kontaktu z eks

W przypadku wybranych znaków zodiaku czas działa jak filtr. Z pamięci znikają konflikty i trudne chwile, a na pierwszy plan wychodzą romantyczne momenty i poczucie bliskości. Dlatego pojawia się myśl, że może tym razem się uda. Horoskopy sugerują, że niektóre znaki zodiaku naturalnie kierują się sercem, a nie chłodną analizą faktów, co sprawia, że wracanie do przeszłych relacji jest dla nich niemal wpisane w osobowość.

2026_02_18 ESKA - ROXIE WEGIEL WYWIAD, HANCZAK

Te znaki zodiaku najczęściej wracają do byłych

Na szczycie tej listy znajduje się Rak. Kobieta tego znaku żyje emocjami i wspomnieniami. Nawet jeśli związek był burzliwy, trudno jej go definitywnie zakończyć, szczególnie jeśli dawał poczucie bezpieczeństwa i bliskości.

Ryby, romantyczne i idealistyczne, mają tendencję do wymazywania trudnych momentów z pamięci, zostawiając w niej jedynie dobre chwile i marzenia o idealnej miłości.

Wagi często wracają do dawnych partnerów, bo nie znoszą chaosu emocjonalnego i samotności. Powrót bywa dla nich próbą przywrócenia równowagi i komfortu.

Byki, choć praktyczne, przywiązują się do stabilności i znanych schematów. Wolą bezpieczne wspomnienia niż ryzyko nowej, niepewnej relacji.

Skorpiony, mimo dumy i uporu, kierują się intensywnymi emocjami, jeśli uczucie nie wygasło, wracają, licząc na głębsze połączenie, tym razem bez wcześniejszych błędów.

Widać, że powroty do byłych mają wiele wspólnego z charakterem, emocjonalnością i sposobem przeżywania relacji, a gwiazdy jedynie pokazują, które kobiety najczęściej dają szansę przeszłości, nawet jeśli wcześniej kończyła się ona dramatycznie lub pełna była wyzwań.

Zobacz galerię: Imiona, które śmieszą obcokrajowców. Ich znaczenie wywołuje ogromne zdziwienie

Dziewczyna
Galeria zdjęć 9
horoskop
znaki zodiaku
astrologia